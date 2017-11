La Mancomunidade traducirá al chino todo su material turístico para abrirse al mercado asiático

La Mancomunidade do Salnés aunará esfuerzos para traducir al chino todo su material turístico e introducirse así en el mercado del gran gigante asiático. Representantes del ente comarcal mantuvieron ya contactos con los principales touroperadores chinos para entablar vías de negociación e intentar que O Salnés sea un destino que figure en todas las guías y agencias asiáticas. Fue este uno de los principales logros obtenidos por la Mancomunidade en el gran acto de presentación que tuvo lugar ayer en Madrid y al que acudieron representantes de los diferentes ayuntamientos de O Salnés. El gerente del ente mancomunado, Ramón Guinarte, señaló que la presentación enmarcada dentro de los actos de la Cidade do Viño cumplieron “amplamente as nosas expectativas” y que, de hecho, fueron más de un centenar los periodistas especializados, touroperadores y bloggers los que se interesaron por la riqueza gastronómica y enoturística de la comarca de O Salnés.

Aunque la mayoría de los asistentes eran especialistas del mercado español Guinarte incidió en que “también había xente do mercado chino e estando aquí xurdiunos a posibilidade de quedarnos a unha presentación para dar a coñecernos tamén ante touroperadores dese país”. Una oportunidad, dice el gerente de la Mancomunidade, que no pueden desaprovechar.

Las gestiones para realizar la traducción del material al chino ya están en marcha y hubo contactos tanto con la ciudad de Pontevedra por su relación con Hong Kong como con la empresa de Sanxenxo Interrías, que colabora con esta propuesta.



Sumilleres de prestigio

Desde la Mancomunidade destacan que en la presentación de ayer en Madrid estuvieron presentes tres sumilleres de muy reconocido prestigio en España como son Jesús Flores, Isabel Mirajes y Javier Gila. Todos ellos hablaron en breves ponencias de las características de los vinos albariños cultivados y producidos en la zona de O Salnés, así como de su riqueza gastronómica. “Ter a xente deste nivel permitiunos mover a moitos especialistas que son de medios que teñen alcance internacional, porque son xente moi recoñecida que move alá donde vai”, explicó Ramón Guinarte. Y es que el hecho de que Cambados haya sido durante todo este año Cidade Europea do Viño ha provocado que sean muchos los sumilleres de reconocida fama los que se hayan interesado por la calidad del albariño.

El testigo de este distintivo lo recogerá mañana mismo una nueva ciudad. El concejal de Enología, José Ramón Abal, viajará a Bruxelas para asistir a los actos extraordinarios en los que se dará a conocer el nombre de la nueva localidad que albergará el próximo año 2018 los actos de la Cidade Europea. El programa que ideó la capital del albariño para hacer frente a esta efeméride en este presente 2017 está completado a un 90 %.