En Marea reclama más seguridad en la PO-308 ante el Estado y la Xunta

Los diputados de En Marea en el Congreso y en el Parlamento gallego Ángela Rodríguez y Marcos Cal se reunieron ayer con colectivos en defensa de la seguridad vial en la PO-308 para recoger sus quejas sobre “falta” de aceras, limitaciones de velocidad “excesivas” en algunos tramos o “carencia” de pasos de peatones; reclamaciones que presentarán ante las administraciones estatales y autonómicas.



Desde Podemos Sanxenxo impulsaron este encuentro tras el fallecimiento de un ciclista al paso de la carretera por Poio. De hecho, tras conocer el suceso contactaron con miembros de la plataforma en defensa de la seguridad vial en la PO-308 y del colectivo Pedaladas, que también viene pidiendo medidas.



Travesía sin medidas

Su portavoz, Quique Pérez, explicaba ayer en Sanxenxo, y a pie de carretera, que el vial tiene aspecto de travesía, pero no tiene tal tratamiento. “Non ten medidas de seguridade, os límites de velocidades son excesivos en moitos puntos e incúmprese a normativa vixente tanto por parte das administracións como dos conductores”. Es más, considera que ese fallecimiento “era evitable”.



La PO-308 discurre desde A Barca (Poio) hasta A Lanzada y precisamente en este último tramo la Xunta está realizando mejoras de seguridad vial con la creación de una senda peatonal y ciclista, así como aparcamientos entre otras. A medio plazo ejecutará otras dos fases que servirían para mejorarla hasta Portonovo, pero más allá no hay nada sobre la mesa, por el momento. Sin embargo, los colectivos sociales exponían ayer a los diputados de En Marea Rodríguez y Cal que “non é aceptable que o tráfico sexa igual que o da AP-9 (20.000 coches ao día) e que en zonas poboadas non existan beirarrúas, que os pasos de peóns sexan menos do que indica a normativa, que a sinalización vial estea equivocada e que se prioricen outras obras menos solicitadas (dique para os iates en Portonovo) e se sigan aplicando as normativas de hai 30 anos sen ter en conta o aumento do tráfico, que non se renove o firme, etc.” De hecho, ambos parlamentarios trasladarán todas estas cuestiones a las diferentes administraciones y porque “xa o vimos denunciando: as estradas galegas son inseguras” y “xa lemos 15 mortos máis neste ano pasado”, añadió el diputado autonómico Marcos Cal. l