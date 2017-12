En Marea solicitó en el Parlamento la nueva rotonda y el PP la rechazó

El grupo de En Marea cargó ayer contra la Xunta porque la nueva rotonda proyectada en el cruce de los semáforos de Corvillón la solicitaron sus parlamentarios mediante una enmienda a los Orzamentos de 2018, pero fue “rexeitada cos votos en contra do PP”. La obra fue anunciada el miércoles y ayer se publicaron las 15 propiedades afectadas por las expropiaciones necesarias para construir esta glorieta y realizar otras medidas contempladas en el proyecto de mejora de la seguridad vial de un tramo de la PO-549.



“Hipocresía política”

Somos Cambados también se hizo eco de lo que En Marea califica como “hipocresía política”. El grupo explicó que se trataba de la enmienda 114 en la que se pedía habilitar 500.000 euros para construirla porque se trata de “un dos puntos de maior siniestralidade da rede viaria galega”. Es más, considera que esta forma de actuar, rechazarla y semanas después anunciar la misma iniciativa, “é unha mostra máis do fariseismo ao que nos ten acostumados o equipo de Feijóo, empregando a cotío os recursos públicos e as institucións para facer política partidaria no canto de gobernar para a xente”.

El director de la Axencia Galega de Infraestruturas (Axega) Francisco Menéndez, se desplazó el miércoles al cruce donde se construirá la rotonda, de unos 26 metros, con el objetivo de presentar el proyecto global para terminar con la alta siniestralidad del tramo de la PO-549 comprendido entre Deiro (Vilanova) y la salida de Corvillón de la Vía Rápida, en Cambados. Este plan contempla esta y otras medidas con una inversión de unos 400.000 euros. Le acompañaron otras autoridades autonómicas y locales.



Dos edificaciones

El objetivo es que el proyecto esté terminado el año que viene y, de hecho, ayer se pusieron a exposición pública las propiedades afectadas por las expropiaciones precisas. En total, son 15 propiedades de cambadeses y vilanoveses a los que, en su mayoría, se le quitarán árboles frutales, pozos y se le retranquearán muros y portalones. Lo más destacado son dos edificaciones de uso industrial y como almacén y estacionamiento, ambas en Cambados. Los dueños de los bienes afectados tienen ahora un plazo de 30 días hábiles –hasta el 8 de febrero– para presentar las alegaciones que estimen oportunas ante la Axega. El valor total estimado de las expropiaciones asciende a 53.000 euros, aproximadamente.

El tramo de la actuación suma una veintena de accidentes con víctimas de diversa considerawción. El proyecto contempla acciones en todas las intersecciones, la restricción o delimitación de plazas de estacionamiento en los cruces y accesos y la mejora de la seguridad en las paradas de autobuses y pasos de peatones, así como del balizamiento y la señalización.