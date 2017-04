Martín considera que la gestión del polígono del gobierno es una “crónica dun fracaso anunciado”

El portavoz del PP, Telmo Martín, acompañado de las concejalas, Silvia Freire y María Deza comparecieron ayer en el polígono de Nantes, justo enfrente de la subestación eléctrica, para poner en entredicho la gestión del tripartito. “Levan dous anos de goberno e isto segue igual. Era a crónica dun fracaso anunciado”, señaló.

Para Martín el problema no es la subestación “que como se ve está lista para poñerse en funcionamento” ni tampoco una tubería, ni siquiera los desperfectos y robos de cableado sufridos en el parque empresarial. “É un problema de burocracia e de falta de xestión. Levábano no seu pacto de goberno que en seis meses tiña que poñerse en funcionamento e levamos dous anos”,reprochó.

Martín considera que el tripartito está “mareando a perdiz e mentras o municipio segue acumulando parados. A última cifra é de 1.300 personas”.

El portavoz popular recordó que en octubre de 2013 el PP se ofreció a poner en marcha el polígono empresarial en tres meses “Coa pouca humildade que caracteriza ao tripartito non nos deixaron. Son como o perro do hortelano que nin come nin deixa comer”, dijo.

“Falta de compromiso”

El PP considera que el gobierno no ha cumplido con los empresarios. “Hai unha total falta de compromiso. é un dos fracasos máis importantes deste gberno”, señaló Telmo Martín.

Cabe recordar que durante la última reunión del Consello Rector, el alcalde, Gonzalo Pita, se comprometió a contestar los más de setenta escritos pendientes de respuesta a los propietarios en el plazo de un mes.

La junta de compensación del parque empresarial ha acordado paralizar la reclamación patrimonial, que podría ascender a los 16 millones de euros, en el juzgado a la espera de la respuesta del Concello de Sanxenxo. l