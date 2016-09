Martín suspende el verano al gobierno y alerta de la “pérdida de reputación turística”

El portavoz popular, Telmo Martín, dio ayer un “suspenso moi grande” a la gestión de la temporada estival del tripartito. “Un verán récord empanado pola falta de seguridade cidadá, a perda de seis bandeiras azuis e a suciedade”, apuntó.

El popular hizo un repaso de la temporada con un amplio dossier de fotos para reflejar el estado de arenales y puntos de la ciudad en períodos de máxima afluencia turística. “Sanxenxo está sucio polo pouco interese do tripartito e porque a adxudicataria non cumpre o contrato pola falla de persoal e maquinaria de limpeza e contedores que cheiran mal porque non se limpan ou se fai vertendo as augas sucias na rúa”, dijo.

Martín aseguró que a la pérdida de banderas azules hay que sumar el retraso en la puesta en marcha de los servicios y la falta de mantenimiento de accesos y servicios a arenales tan concurridos como Montalvo, Pragueira, Lapas, A Lanzada o Major, entre otras. “O primeiro ano alegaron que lles colleu de sopetón, pero para planificar 2016 tiveron un ano enteiro, sen embargo, os fallos foron maiores”, recalcó.

Pero Martín incidió en que “o máis grave non é o fracaso do tripartito, é a perda de reputación turística, que se acabe identificando a Sanxenxo co turismo de borracheira”.

El portavoz popular recordó los altercados registrados este verano en la zona del puerto y la falta de seguridad y de policías locales en el municipio. “Ou Sanxenxo afronta os problemas de seguridade cidadá cunha estratexia clara e os recursos necesarios para aplicala ou corre o risco de acabar asociado ao turismo de borracheira e vandalismo que tantos problemas lle creou a outros concellos turísticos”, apuntó Martín que también recalcó el “caos de tráfico en varios puntos do municipio” así como “o repunte do botellón”.