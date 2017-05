Más de 500 personas respaldan el brindis colectivo en el Día del Movimiento por el vino con DO

Medio millar de personas. Es la estimación que Rías Baixas hace de la afluencia que ayer suscitó el brindis colectivo programado en la Praza do Concello con motivo de la celebración del Día en favor del Movimiento por el vino con denominación de origen (DO).



La cita tuvo repercusión simultánea en una veintena de municipios españoles y Rías Baixas celebró este acto en Cambados, con motivo de la declaración de la villa como Ciudad Europea del Vino 2017.



El brindis público fue dirigido por el presidente del Consejo Regulador de la DO Rías Baixas y de la Ruta do Viño, Juan Gil de Araújo, en presencia de autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa, Fátima Abal, rodeada de representantes de todas las fuerzas del gobierno a cuatro.

El acto incluyó la lectura de un manifiesto, que ejecutó el sumiller cambadés José Luis Aragunde, además de una cata y degustación de vinos de Ría Baixas y actuaciones musicales en directo.



La plaza se convirtió en un hervidero de gente y también tuvo espacio para la anécdota, ya que todavía en estos actos, el gentío pudo saludar a una pareja de novias que se daban el sí quiero a esas horas en el Consistorio y que fueron felicitadas por la muchedumbre.

La Ruta do Viño, por su parte, continuará hoy con un fin de semana de actividades diseñadas en una campaña de puertas abiertas. Esta mañana está prevista la asistencia de la directora de Turismo de la Xunta, Nava Castro, a uno de los recorridos. l