Más de 5.600 socios de Rías Baixas eligen en las urnas a sus 22 vocales

La DO Rías Baixas ha iniciado la cuenta atrás para elegir a los nuevos vocales de su Consello Regulador. Un total de 5.500 viticultores y 183 bodegas están llamados a la cita con las urnas el 9 de julio y después de constituirse el Pleno deberán nombrar presidente. El actual, Juan Gil de Araújo, lleva en el cargo desde 2012, fruto de una candidatura de consenso.



El procedimiento, convocado por la Consellería do Medio Rural, se ha iniciado con la revisión de los censos que se expondrán a partir del 3 de mayo en las oficinas agrarias comarcales, concellos del territorio vinícola, la sede del Consello Regulador y en oficinas de la Xunta; con un plazo de alegaciones de diez días.



Presentación de candidatos

La presentación de candidaturas no podrá hacerse por tanto hasta el 22 de mayo y los interesados en presentarse a vocales del órgano rector de Rías Baixas tienen hasta el 2 de junio para hacerlo. Pueden hacerlo las organizaciones agrarias y las asociaciones de profesionales, aunque existe la opción de concurrir de manera independiente, pero el requisito imprescindible no es fácil de cumplir: conseguir un 10% de avales de su censo o subcenso.



Estos vocales electos formarán después el Pleno del Consello Regulador. Son un total de 22 de los cuales, nueve se eligen de entre el censo de viticultores (cinco para propietarios de dos hectáreas o menos y cuatro para los de más); y otros tantos para la industria (dos para productores de 100.000 litros o menos de vino amparado en los tres últimos años y siete para los que superen la cifra). En cuanto al de cooperativas, le corresponde elegir cuatro representantes y la Xunta elige los dos restantes.



La campaña electoral en sí se desarrollará entre el 29 de junio y el 7 de julio, y la votación tendrá lugar dos días después. Por el momento no está cerrado el número de mesas electorales, pero fuentes de la denominación prevén unas 13, como en la anterior convocatoria, y se repartirán por las diferentes localidades de las cinco subzonas. También se puede solicitar el sufragio por correo (diez días antes de la votación) y es obligatorio aceptar la elección de presidentes y vocales de estas mesas, so pena de “suspensión de hasta dos años en los derechos” como inscrito en la denominación de origen”.



Tras el recuento, la Junta Electoral proclamará a los vocales del Pleno (día 11) y a partir del 17 la Xunta les convocará para tomar posesión. En la jornada elegida será cuando voten por mayoría al presidente y vicepresidente. Actualmente y desde 2012 son el bodeguero de Palacio de Fefiñanes, Juan Gil, y Fernando Bandeira, gerente de Bodegas La Val, respectivamente.