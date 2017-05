Una matriculación evita “in extremis” el cierre de la escuela unitaria de Aios

La matriculación de un nuevo alumno evita “in extremis” el cierre de la escuela unitaria de Aios el próximo curso escolar. La Jefatura territorial de Educación señaló ayer por la mañana que un nuevo alumno permitía a la escuela alcanzar el ratio exigido de 6 alumnos lo que ha llevado a la Inspección de Educación a descartar el informe favorable al cierre que inicialmente barajó debido a que el centro escolar solo contaba con cinco niño.



La decisión resulta esperanzadora para los vecinos de Aios, que confían en que el futuro de esta Escuela Unitaria no vuelva a estar en entredicho en los próximos años, ya que Aios dispone de entre 7 y 9 escolares de acudir a este centro durante el curso 2018-2019, cubriendo nuevamente el ratio exigido por Educación.



La edil nacionalista Sandra Fernández Agraso ha contado con el apoyo de todos los colectivos de Noalla durante estas semanas en que ha mantenido abierta una línea de conversaciones tanto con la profesora del centro como con Inspección de Educación y agradece la sensibilidad de la Jefatura Provincial para con este tema, lo que ha facilitado una resolución satisfactoria.



La posibilidad de cierre de esta escuela propicio la creación de un frente común de los colectivos de Noalla en el que estaban la Anpa O Telleiro, la Comunidad de Montes de Noalla, la asociación de vecinos San Esteban de Noalla y la asociación Os Raposos. Elaboraron un manifiesto conjunto para mostrar a la jefatura provincial de Educación el rechazo de los diferentes colectivos de Noalla ante el cierre de la Escuela de Educación Infantil de Aios.

Los colectivos acordaron con la concejala pedir una moratoria a Educación para este curso, pero ya no fue necesario. Pese a que un inspector alertó a la profesora del centro de este cierre, la jefatura territorial de Educación mantuvo en todo momento que la decisión no estaba tomada y que el número de matriculaciones podía variar, como así ocurrió finalmente.



Única escuela en Sanxenxo

La de Aios es la única escuela unitaria que se mantiene en Sanxenxo. Hasta este año, el centro nunca había tenido ningún problema para llegar al ratio de niños matriculados exigidos por Educación. Los padres y madres de los alumnos defienden la enseñanza en conjunto de esta escuela en la que conviven niños de 3 a cinco años.