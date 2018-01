Meaño estrena la reforma del campo de A Toxa, un “exemplo de cooperación” institucional

Meaño inauguró ayer la reforma del campo de fútbol de A Toxa con la presencia de autoridades e integrantes de clubes deportivos como el Dena y el Meaño, cuyos equipos infantiles y benjamines jugaron sendos partidos para estrenarlo.T ambién se descubrió una placa conmemorativa de este proyecto ejecutado por la Diputación con una inversión de 674.911 euros y que “é un exemplo de colaboración” entre ambas instituciones, según el diputado de Cooperación, David Regades, porque “fomos capaces de traballar xuntos e facer unha gran obra”, añadió.

Regades y la alcaldesa, Lourdes Ucha, presidieron el acto inaugural de estas instalaciones que ahora cuentan con un campo de fútbol 11 totalmente renovado y con césped sintético, un camino de acceso amplio, urbanizado, con aparcamientos en batería y accesible para personas con movilidad reducida. “Estamos ante unha gran obra, hai poucos meses estabamos aquí ante unha estrutura e restos de céspede e hoxe vemos un campo novo con céspede de última tecnoloxía, iluminación leed e accesos”, manifestó el diputado. Este también agradeció el “esforzo” de todos los implicados en este proyecto, que representa su “absoluto apoio polo deporte, porque fai mellores aos nenos e proque facemos futuro”.

Agradecimientos

Regades también valoró el trabajo en equipo. “É un exemplo de colaboración e tanto o Concello como a Deputación fomos capaces de traballar xuntos e facer unha gran obra. A veciñanza de Meaño xa sabe que na Deputación atopará a man tendida para futuros proxectos para esta vila”, concluyó.

Por su parte, la regidora municipal agradeció las facilidades dadas por la institución provincial para cambiar el proyecto inicial ante los “defectos” que presentaba, informaron fuentes provinciales. “Houbo moi boa consonancia”, dijo Ucha, y “sen a súa colaboración, o Concello posiblemente no podería ter levado a cabo este proxecto”, agregó. Según la Diputación también envió un mensaje de agradecimiento a la presidenta provincial y felicitó a los clubes deportivos y a los vecinos.

El convenio para reformarlo se firmó en 2015 por el anterior gobierno provincial y con una inversión prevista de 428.477 euros de los cuales, 154.000 euros procedían de la institución pontevedresa, pero el proyecto “tiña graves deficiencias xa que non contemplaba unidades de obras necesarias para executarse, nin a urbanización do acceso ao campo polo que tivo que modificarse o financiamento, o obxecto e o importe”. La nueva actuación alcanzó los 674.911 euros.