Meaño incrementa su presupuesto un 1,7 % y prevé crear la nueva plaza pública en Dena durante el año 2018

El Pleno del Concello de Meaño dio aprobación esta semana al presupuesto municipal para 2018, gracias a la mayoría del grupo popular en el gobierno. El documento asciende a 3.815.875 euros, lo que representa un incremento de alrededor de un 1,7 % con respecto a las cuentas presentadas para la pasada anualidad de 2017.

Así lo indicaba estos días la alcaldesa de la localidad, Lourdes Ucha, recordando, además, que los presupuestos crecen año a año en Meaño de forma sostenida desde el 2014.

Inversión real en obras

En el capítulo de inversión en obras, la cantidad que aportará el Concello a través de sus propios fondos será de 786.247 euros. Las principales actuaciones destacadas desde el gobierno local incluyen la creación de una plaza o espacio público en la parroquia de Dena.

Además, también está previsto abrir y mejorar una calle en Lores y una nueva ruta de senderismo de Lores a Dena. La relación de actuaciones de este capítulo se completa con obras menores.

En todo caso, habrá que sumar más inversiones a lo largo del año, con cargo a aportaciones y subvenciones de otras administraciones, como pueden ser las que financie la Diputación a través del nuevo Plan Concellos.

Mejoras para el personal

También hay algunas modificaciones y mejoras en el capítulo de personal.

Tal y como detallaba la regidora, se prevé una subida salarial a través de complemento para los agentes de la Policía Local, con el compromiso del ejecutivo meañés de incrementar el plus, nuevamente, en 2019, según lo acordado con los funcionarios.

Además, el presupuesto prevé la dotación económica para sacar a concurso un total de cinco plazas hasta ahora temporales. Tres de estas se sacarán en el centro de mayores: Una de animador sociocultural, otra de conductor de transporte asistencial y una más de auxiliar de clínica.

Dos plazas más se sacarán a concurso en la Escuela Infantil Municipal, una de profesor y otra de auxiliar de jardín de infancia.

Sin deuda y críticas

En cuanto a la situación económica, a pesar de que estos datos se analizarán hacia febrero en la liquidación de la cuenta general,. Ucha avanzó que el Concello sigue sin deuda y con superávit.

Durante el Pleno, llegaron las críticas a la gestión por parte de los grupos opositores. Desde Meaño Independiente, su portavoz, José Aspérez, reprochaba que apenas habían tenido tiempo a consultar la documentación económica antes de la votación. Así, indicaba que el Pleno, celebrado este jueves, se convocó el pasado viernes, pero la oposición no tuvo acceso a la documentación hasta el miércoles, un solo día antes de la votación.

Además, lamentan que la correspondiente comisión de cuentas “tivera lugar quince minutos antes do Pleno” y que también los sindicatos no tuvieran la información completa hasta momentos antes de la sesión. MI planteó ausentarse de la votación como protesta y así lo planteó al PSOE, que, no obstante, prefirió debatir y criticar las cuentas partida por partida, por lo que todos los grupos permanecieron finalmente en el debate. l