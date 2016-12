Familiares del centro social polivalente denuncian la “expulsión” de cuatro usuarios en lo que consideran el inicio de un desmantelamiento de este servicio tal y como se ofrece hoy en día, para dejarlo en una especie de Fogar do Maior, y por no invertir en personal. Y es que se trata de beneficiarios con algún tipo de dependencia, pero el Concello “non quere contratar máis persoal cualificado”, explican.

Estos meañeses intervinieron en el pleno del jueves para pedir que se revoque la “expulsión” de estos usuarios. Sin embargo, acusan al Concello de actuar con “falta de transparencia” y directamente a la alcaldesa, Lourdes Ucha, de tratar a los mayores “como un problema, aínda que sexa triste dicilo”.

Y es que aseguran que no han recibido notificación oficial –“todo foi verbalmente”– indicándoles que “estes usuarios xa non teñen cabida no centro social polivalente e que nos vaiamos a outros concellos”.

La clave está en el padecimiento de alzheimer y otro tipo de situaciones de dependencia por parte de los usuarios, pero aseguran que “teñen a mesma fase de dependencia dende hai tres anos” y “van camiñando polo seu propio pé e non teñen comportamentos agresivos” que justifiquen la expulsión. Consideran que el problema está en que no hay personal suficiente porque “só hai unha persoa e non queren contratar máis traballadores cualificados”. De hecho, rechazan de plano los argumentos ofrecidos de que la decisión responde a una valoración de los técnicos de servicios sociales sobre su estado de salud. Además, insisten en que ese equipo “está dirixido pola alcaldesa”.

Creen firmemente que es una cuestión de voluntad política e incluso están dispuestos a negociar un aumento de las cuotas –oscilan entre los 80 y los 100 euros al mes, en función de la pensión del usuario–, pero temen que los verdaderos planes del Concello sean menguar el servicio hasta dejarlo en una especie de Fogar do Maior.

Presuntamente, los usuarios con orden de expulsión no podrán acceder a partir de mañana, día 1, sin embargo, sus familiares aseguran que seguirán yendo y están dispuestos a manifestarse. “Loitaremos ata o final”, explicaron. n