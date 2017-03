Meis.- El alcalde tacha de “inxurias” la acusación de falsificación y denunciará a Mosquera

El alcalde de Meis, José Luis Pérez Estévez, negó ayer tajantemente la falsificación de documento alguno en relación a la cesión de terrenos para la carretera O Mosteiro-Arcos y calificó la acusación del vicepresidente provincial de “calumnias e inxurias” que denunciará en los juzgados.

Pérez Estévez puso ayer los hechos en conocimiento de sus asesores jurídicos para que le indiquen la vía a tomar porque “non vou consentir” lo que considera una forma “sucia” y “partidista” de hacer política, que me “avergoña”, porque “xamáis falsifiquei ningún tipo de documento”, añadió.

El regidor invitó al vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, a “levar ao xulgado” lo que denunció el jueves, cuando le acusó de falsificar la cesión de terrenos privados para hacer la obra de mejora del vial provincial de O Mosteiro-Arcos. Y es que aseguró que no existe ningún documento oficial de ese tipo y que lo único que podría haber –pero no recuerda si se plasmó por escrito– fue una reunión mantenida entre el anterior gobierno y los afectados y en la que estos mostraron su disposición a ceder terrenos. “Alcanzouse o acordo de que a Deputación enviaría o ancho necesario para facer as marcas e saber o que tería que ceder cada un, pero cando o técnico municipal pediuno, foi cando nos dixeron –el nuevo gobierno– que querían facer un proxecto novo e aínda estamos esperando”.

detalles

Aseguró el meisino que “o triste” de todo es que los vecinos llevan más de un año y medio esperando por una obra que estaba a punto de ser adjudicada antes de la entrada del bipartito de Mosquera. Es más, aseguró que “chamei moitas veces” y en la única reunión que mantuvo con mandatarios provinciales “xamáis me dixeron semellante disparate”.

Según él, una de las pruebas que le avalan es que la Diputación descartó el proyecto original aduciendo cuestiones varias, pero “non problemas cos terreos”. De hecho, siente “vergoña” de que “embarren o terreo de xogo” político simplemente porque “reclamei que se faga a obra”. Y es que el vicepresidente realizó esta acusación tras una comparecencia de Pérez con sus compañeros disputados del PP criticando su paralización.

"Me perdoan a vida"

El alcalde se mostró muy molesto y especialmente con la declaración de Mosquera preguntándose que hacían ante estas situaciones: “Levalo ao xulgado?”, dijo. Y es que “aínda por riba me perdoan a vida”, pero “non vou consentir que se rían de mín, do Concello e dos veciños”.

Reconoció que tan graves acusaciones le han afectado porque “en 20 anos na política –á que cheguei para estar ao servizo dos veciños– xamáis me pasara nada igual”. Pero también “anímame a estar máis tempo para loitar contra estas actitudes”. Es más, “creo que o señor Mosquera se confunde comigo do mesmo modo que primeiro dixo que era o alcalde de Mosteiro”. Mosquera se confundió y le llamó así cuando empezó a hablar de él. n