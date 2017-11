Meis se convierte en el primer concello con presupuesto para 2018, que crece medio millón, hasta los 2,8

El Concello de Meis se ha convertido en el primero de O Salnés en presentar a aprobación del Pleno los presupuestos de 2018. Las cuentas prosperaron en sesión celebrada esta semana, gracias a la mayoría del PP. Desde el gobierno local defienden que se trata de un documento que crece en casi 500.000 euros con respecto a los de la anualidad anterior, situándose en 2.892.720 euros.

El incremento es, según el ejecutivo popular, debido a la “austeridad y buena gestión en los últimos años y la comprensión y apoyo de todos los vecinos”.

Desde otra óptica lo ven en el PSOE y el BNG. La socialista Marta Giráldez reconoce que se ha mejorado en los plazos, adelantándose a la anualidad en curso “en lugar de aprobar as contas cando xa ían seis meses do ano en curso, coma estes anos”. También que hay indicadores que mejoran, como el pago a proveedores, pero eso sí, lamenta lo que la Intervención señala en su informe: Que no se anexe documentación justificativa de algunas previsiones de ingresos. Y que sean una “contas continuistas”, sin apenas inversión real propia.

Pilar Xiráldez (BNG), de hecho, justificaba su también voto contrario declarando que estos documentos siguen atados a un plan de ajuste del que responsabiliza a “unha mala xestión económica que o PP leva facendo en Meis desde antes do inicio da crise”.



Inversiones en obras

Las líderes de la oposición criticaban la inversión real en obras, señalándola en unos 11.800 euros municipales, “frente aos 110.000 que van para propaganda e festexos”, lamentaba Marta Giráldez. El gobierno local, sin embargo, difiere de estas interpretaciones, señalando que gracias a aportaciones de otras administraciones, como la Diputación, se estipulan en realidad inversiones para obras en “más de 700.000 euros” para 2018, que incluso podrían aumentar hasta cerca del millón. Unos 300.000 se destinarán a la ya anuncia reforma de la Praza de España.

En servicios sociales, la oposición ve “continuismo”, pero el gobierno defiende la inversión dedicada y subraya que crecen las partidas para cultura y deportes, apoyando además a asociaciones y a clubs que han apostado por la creación de equipos de fútbol femenino.



Velutina y la deuda

Marta Giráldez reprochó durante el debate plenario que la partida para Protección Civil se mantenga invariable en 1.500 euros desde hace años, lo que deja a la Agrupación “sen medios para poder loitar contra a vespa velutina”. De hecho, lamenta que tengan que intervenir en la localidad grupos de Protección Civil de Portas y Cuntis para hacer frente al avance del insecto invasor.

En cuanto al pago a proveedores y la deuda municipal, el grupo de gobierno destaca la clara mejoría de los indicadores. Las obligaciones pendientes ascienden actualmente a 340.000 euros, del casi millón de descubierto en los bancos al inicio de la crisis. Este mes, afirman, entrará una aportación de 75.000 euros que permitirá situar el nivel de débito en 270.000, “un 73 % menos de deuda”, valoran.



Mejora el pago a proveedores

Además, el periodo medio de pago a proveedores también mejora y en el segundo trimestre se sitúa en -15, esto es, “se paga quince días antes del límite fijado por el Estado”.

En palabras del alcalde, José Luis Pérez, los presupuestos son “muy ambiciosos, transparentes, reales y prudentes”, manteniendo servicios y mejorando la gestión de los fondos públicos.