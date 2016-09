Meis- Feijóo apela a la innovación para reforzar las potencialidades del sector vitivinícola

El presidente de la Xunta de Galicia en funciones, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó la primera hora de la mañana del domingo para visitar la Finca Experimental de Pé Redondo, en Meis. A escasas horas del inicio oficial de la vendimia 2016 el titular del gobierno gallego apeló a la “innovación, modernización e calidade” como las llaves de fortaleza del sector. Un sector, que como él mismo señaló, “non teme cruzar fronteiras e competir con viños de todo o mundo”.

Feijóo destacó que durante estos días un total de 460 bodegas de las cinco denominaciones de origen gallegas empezarán la vendimia. De hecho recordó que solo en la D.O. Rías Baixas serán un total de 5.500 viticultores los que se sumergirán en la retirada de la uva albariña. También aportó datos de otras denominaciones: 5.700 en la D.O. Ribeiro; 440 en la de Monterrei; 1.300 en la D.O. Valdeorras y 2.900 en la de la Ribeira Sacra.

El presidente de la Xunta en funciones manifestó que estos datos reflejan el tamaño “e a fortaleza do sector” e incidió en que “esta xeración de viticultores son os que conservan a alma vitivinícola galega”, destancando al mismo tiempo la capacidad de revitalizar el rural y de emprender.

Núñez Feijóo alabó el traabjo que se está realizando desde el propio sector para modernizar la viticultura gallega y convertirla así en el sector agroindustrial más exportador, “capaz de reinventarse” en cada cosecha.