El Mercado das Flores repetirá en Peña con 25 puestos de venta

El Mercado das Flores con motivo de la conmemoración de Difuntos y Todos los Santos regresa al Salón José Peña, en su tercera edición. La cita tendrá lugar entre el 29 de octubre y el miércoles 1 de noviembre, en horario continuo de 8 a 22 horas, con clausura fijada para el miércoles 1 a las tres de la tarde.

Así lo dio ayer a conocer el Concello, que mantiene un año más el escenario elegido y que prevé contar con una participación de 25 puestos, para los que ya hay plazo de inscripción abierto, antes del 20 de octubre. Se dará preferencia a las personas que ya hubieran participado como vendedores en anteriores ediciones.

Además, se contratará un vigilante nocturno, para evitar posibles robos.

Participación

Entre los participantes se espera contar con puestos de venta con profesionales de toda la comarca, así como vecinos de Cambados que plantan su propia flor. Cinco de los stands serán de venta habitual de flores en el mercado y también se contará con una floristería cambadesa.

Valoración

El concejal de Economía e Facende, Xurxo Charlín, valoraba ayer que el acuerdo conseguido en 2015 para trasladar este mercado a Peña es una “boa solución dada a proximidade do salón ao mercado e á praza de abastos”. Apuntó, además, que “deixou satisfeitos tanto aos empresarios do sector, como as vendedoras”, grupo con el que el Concello mantuvo ayer una nueva reunión “para abordar todas as cuestión relativos ao evento”.

Tras este encuentro, el edil aseguró que “as propias vendedoras teñen moi claro a continuidade do Mercado das Flores no salón de exposicións Jose Peña”, ya que tanto el sector como el Concello valoran como un “éxito” los resultados de las pasadas experiencias en el lugar. l