El Momo abarrota Vilanova y sella su pasaporte para el Interés Turístico

Si de la expectación que genera y del número de visitantes que acarrea dependiese Vilanova tendría más que garantizado el sello de Interés Turístico para la fiesta del Momo. Miles de personas abarrotaron ayer esta localidad arousana en una de las citas indispensables para el Entroido en Arousa. Y es que Don Carnal no se entiende en la Ría sin el Momo y sin la intriga que genera el personaje que va a capitanear el desfile. Como ya ocurrió con el Liborio, en A Illa, la política se coló en Vilanova y fue el expresidente catalán, Carles Puigdemont, la figura elegida para el Momo 2018.

También Touriñán, la estrella invitada al desfile de este año, quiso rendirle su personal recuerdo al catalán y se caracterizó a la perfección rodeado de un particular Parlament en el que no faltaron ni Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ni el oficial Trapero de los Mossos.

Con el paso de los años el Momo ha conseguido ir ganando en popularidad y fueron carrozas y comparsas llegadas de diferentes puntos de la provincia, e incluso de fuera de ella, las encargadas de poner el toque de color, música y diversión a la comitiva.



Temática cinematográfica

No solo la política y la actualidad se colaron en el multitudinario desfile vilanovés. De hecho el cine, al igual que ocurrió en Vilagarcía, fue la tónica dominante en los diferentes disfraces. Por las calles vilanovesas pudieron verse personajes de diferentes películas de animación. También la crítica y la sátira en el puro estilo más “choqueiro” son habituales en el desfile vilanovés, un elemento que lo diferencia en gran medida de otras comitivas de la comarca arousana.

Es por ello que desde Vilanova quieran apostar por el sello de Interés Turístico para esta celebración del Entroido, al entender que cuenta con una personalidad propia y con un espíritu muy arraigado entre los vecinos.

El Momo se despide hasta el año 2019 y despide también el Don Carnal en esta parte de la Ría a la que, de momento, solo le queda el gran desfile de O Grove previsto para la próxima semana. Otra localidad con un espíritu carnavalero en la vena.