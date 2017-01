Nace “Noites Mouchas”, un programa de ocio alternativo al botellón y ante la escasa oferta para los más jóvenes

Cambados pondrá en marcha a partir del día 3 y hasta abril el programa “Noites Mouchas” como alternativa de ocio nocturno para jóvenes de entre 16 y 25 años y ante la escasa oferta del municipio para esta franja de edad. Cine, emulación de conocidos y divertidos programas de televisión, juegos de rol, noches temáticas, etc. Llenarán de contenido estas jornadas pensadas por un precio de dos euros.

La idea parte del colectivo Efervescencia Mental, que en el mes de diciembre empezó a trabajar en el programa. Pero además cuenta con la implicación total de la concejalía de Xuventude, dirigida por Miguel Osorio.

El edil y la alcaldesa, Fátima Abal, apadrinaron ayer la iniciativa que comenzará el 3 de febrero con “Noite de Furor, Furor”, una “divertida noite na que por equipos competiredes por subir o podium do furor musical”. La regidora reconoció que la oferta de ocio colectivo para los adolescentes y hasta los veintitantos “non é moi abundante” y por ello surgen fenómenos como el del botellón. “Culpabilízase aos mozos de usalo como a única forma colectiva de sociabilizarse, pero a realidade é que non se lle dan outras alternativas”, manifestó. Es más, Leticia García, de Efervescencia, añadió “parece que se non hai festa non hai nada” y contra esto quieren luchar, convirtiendo todos los viernes el salón de Peña –donde se desarrollará el programa– en un espacio de encuentro, donde se “xeren novos lazos” y con el humor “sempre presente”, añadió su compañero Eduardo Apariz.

El colectivo ha preparado un variado programa y confía en que será del gusto del público objetivo al que va dirigido porque “tamén está feito por xente xoven”, apuntó Bárbara Abal.

Los interesados deberán inscribirse previamente para facilitar la organización logística, pero también es posible acudir en el mismo día. Puede hacerse en la oficina OMIX, ubicada en el centro social de A Mercé, o a través de los correos electrónicos noitesmouchas@gmail.com o efervescenciamental@gmail.com. Además, se puede obtener más información en las redes sociales más populares, como Facebook o Instagram.

La regidora cambadesa tiene la “esperanza de que “esperte novos intereses e entretementos” entre los más jóvenes y aseguró que a esta iniciativa le seguirán otras similares. Recordó que ya en su programa electoral, el PSOE recogía la necesidad de paliar la falta de actividades para este sector poblacional porque “hai moito enfocado a nenos e maiores” y esta edad “é moi importante porque é cando se produce o desenrolo emocional das persoas”.