El narco arrepentido Fernández Padín anuncia una demanda contra “Fariña”

El narcotraficante arrepentido clave en la operación Nécora, Manuel Fernández Padín, anunció ayer demanda de conciliación y posible denuncia posterior contra el libro “Fariña”, de Nacho Carretero. Afirma el arousano que la obra “contiene numerosas imprecisiones” pero, a su juicio, habría dos hechos descritos relacionados con él que considera “falsos” y con la gravedad suficiente como para motivar estas acciones en los Juzgados de Plaza de Castilla.



El autor, defiende, “pone en mi boca” hechos que tilda de “barbaridad”, como que “él dice que estando yo en Carabanchel, vino Garzón (juez instructor de la operación Nécora) y Portabales (otro de los testigos protegidos del caso) a convencerme para implicar a Charlines y a narcos que impliqué”. Algo que cree “es una acusación muy grave para el juez: Que un juez de la Audiencia Nacional venga a ver a un delincuente a una celda de castigo en Carabanchel... Para eso tiene un despacho, ¿no?. Te puede llamar él a ti, no que vaya él a verte a la prisión”. Frente a este relato, él sostiene que su colaboración tuvo lugar desde el primer momento, tras su mismo arresto: “Yo colaboré con la Guardia Civil en Pontevedra. Está acreditadísimo en la instrucción de la Nécora”.



El otro episodio narrado en la obra que desdice tiene que ver igualmente con su estancia en Carabanchel. Así, considera falso el relato de que “Jorge Argote (entonces abogado de Interior) vino a prisión, a ofrecerme un cheque en blanco para destruir la instrucción de la Operación Nécora y perjudicar a Garzón en el GAL. Es obvio que es una mentira como una casa”, afirma. “Y que firmamos el acuerdo que me proponía... ¡Vamos, de ninguna de las maneras! Le voy a pedir ese documento que dice que firmamos. No puede quedar así”, manifestó. .



Serie

Padín afirmó, igualmente, que se puso en contacto con personal de la productora de la serie de televisión homónima, advirtiendo que podría tomar medidas si finalmente se emiten escenas sobre este contenido del libro que considera no cierto. “No se lo que tienen grabado, pero les voy a advertir que no lo saquen tal y como está en el libro, porque esas cosas no son verdad. Que no se le ocurra”, declaró.

Fernández Padín subraya que “mis hechos y mi historia los cuentos en mi libro, ‘¡Dejadnos Vivir!’, ahí cuento cómo fueron las cosas”, por lo que dijo estar “sorprendido” por lo publicado ahora.

“En esto tengo que darle la razón un poco al de O Grove”, dijo en alusión al exalcalde grovense Alfredo Bea Gondar, que denunció el libro y consiguió que el juez autorizase un secuestro cautelar de la publicación.