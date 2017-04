Nauta adjudica por 291.005 euros la construcción de una grúa travel lift

El Consejo de Administración de Nauta Sanxenxo adjudicó la adquisición de una grúa pórtico marina tipo travel lift provista de pluma para desarbolado, a la empresa Electromecánicas GH por un importe de 291.005 euros IVA incluido, que será servida en un plazo de cuatro meses.



Nauta Sanxenxo, empresa pública que gestiona el puerto deportivo, se dotará así de un nuevo pórtico automotor que asegure el varado de los barcos y la rápida adaptación a las diferentes medidas de los mismos dentro de los parámetros de peso, capacidad, eslora y manda definidos por la propia empresa. Se trata por tanto de una grúa que posibilitará el izado de los veleros deportivos de mayor envergadura con quilla profunda tal y como requiere la empresa para la correcta operativa del puerto, y que no suele ser una dimensión estándar, haciendo necesaria una fabricación a medida. Entre las características técnicas exigidas al nuevo travel lift destacan una capacidad de elevación de 60 toneladas como mínimo; una altura libre interior bajo pastecas de 9.000 mm y ancho libre de 7.400 mm, así como una pluma de desarbolad para 800 kilos, aproximadamente.



Estos requerimientos están relacionados con el tamaño y el peso de la flota de embarcaciones usuarias del servicio.

Será un pórtico no sumergible, con estructura compuesta de 3 módulos; una estructura inferior, compuesta de 2 vigas laterales con ruedas; cuatro patas verticales y una estructura superior compuesta de 2 vigas unidas a una frontal superior, formando una estructura en forma de U para permitir el acceso libre de los barcos. El presidente de Nauta Sanxenxo, Gonzalo Pita, recuerda que en la actualidad la situación de operatividad y de seguridad de la máquina se encuentra notablemente afectada, estando muy limitada su capacidad de izado fundamentalmente por razones de seguridad. Explica además que el deterioro de la actual grúa merma la capacidad de ingresos de Nauta Sanxenxo en concepto de ocupación del varadero.



El travel lift actual desempeña su función para la empresa Nauta Sanxenxo SL desde el año 2001, si bien se encontraba ya en funcionamiento en el varadero del Puerto Deportivo de Sanxenxo. Desde entonces ha tenido una actividad continuada, realizando una media aproximada de 500 movimientos anuales bajo la titularidad de Nauta Sanxenxo SL.

La funcionalidad de la grúa ha ido empeorando en los últimos años y los problemas que presenta en la actualidad son evidentes, tanto en el propio sistema estructural del pórtico como en los sistemas motrices hidráulico y mecánico, lo que ha obligado a reducir de forma drástica su utilización.



“É unha cuestión urxente dotar a Nauta Sanxenxo dunha grúa que ofreza un servizo con plenas garantías, como corresponde a unha empresa que xestionou e conseguiu a Q de Calidade para as súas instalación e a Bandeira Azul para o porto deportivo", dijo el alcalde.