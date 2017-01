De negro para uno de los días de más color

A Illa de Arousa celebró ayer uno de sus días más grandes. El patrón, San Xulián, mueve de por sí a centenares de personas cada año, pero este 7 de enero era algo más especial de lo que es habitual, debido a su confluencia en sábado. Así que la jornada festiva, y la noche de fiesta, fueron un poco más intensas de lo habitual, repitiendo una afluencia considerable que tumbó incluso a la de otros años.

Durante el día no faltaron las señas de identidad propias de tal celebración. Los trajes y vestidos eran la norma de etiqueta y los isleños, un año más, no defraudaron. Cumplieron fielmente con la tradición y acudieron a las citas con amigos y familiares ataviados con sus mejores galas.

Ellos, mayoritariamente de traje negro, aunque el azul y el gris están volviendo poco a poco a la paleta habitual de las pasarelas sociales como esta. Ellas, de estilismo mucho más libre y variado, combinaron vestidos y conjuntos demostrando lo muy atrás que ha quedado ya en la historia de la localidad la celebración del patrón solo por el sexo masculino.

Uno de los momentos más esperados por muchos fue el de los actos litúrgicos, celebrados hacia el mediodía, con la misa solemne, cantada por el coro San Xulián, seguida de procesión. En la comitiva religiosa tomó parte un buen número de vecinos y fieles, en una jornada algo fría pero suficientemente soleada como para no comprometer en absoluto los eventos programados.

Durante la mañana, además, la música fue puesta por la charanga “Trouserghas”.

Pasado el mediodía, los isleños volvieron a elevar a lugares de reunión las mesas de hogares, bares y restaurantes, en el que prometía ser el último gran banquete de la temporada navideña, por algo San Xulián sirve también en cada mes de enero para poner el broche final a estas celebraciones en la comarca de O Salnés.

La noche se la reservó para la verbena con las formaciones “Nevada” y “Unión y Fuerza” y fiesta hasta el amanecer del llamado “día do can”.