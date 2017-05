La nidificación de aves protegidas pospone la excavación de O Areoso

La presencia de aves protegidas en pleno proceso de nidificación en el islote de O Areoso, en A Illa, ha llevado a posponer el inicio previsto de la excavación arqueológica que financia la Consellería de Cultura y que se centrará en la Mámoa 4.



La directora de la intervención en el islote, Patricia Mañana, explicaba esta semana que inicialmente se contaba con poder retomar los trabajos en el islote en esta etapa final de la primavera o a comienzos de verano, pero dado que se trata de un espacio incluido en una red de protección de aves, se ha optado por no interrumpir los ciclos de anidamiento de las especies protegidas.



Así pues, están a expensas de poder concretar un calendario hacia finales de junio, con la vista puesta en ejecutar los trabajos, en todo caso, este verano. Eso sí, al menos hasta julio los investigadores no podrán desembarcar para llevar a cabo las labores sobre el dolmen principal, que incluyen la retirada parcial de la duna que lo cubre.



Será la primera vez que se explore el interior de una mámoa de estas características y dado su localización aislada y la alta salinidad del entorno, no se descarta incluso que puedan aparecer restos biológicos únicos en este tipo de construcciones megalíticas.



Catalogación de piezas

El equipo que intervendrá en la excavación ya había hecho labores previas en el islote a finales de 2016. El pasado diciembre realizaron unas prospecciones que hallaron una nueva cista o estructura circular con piedras en el istmo que une las dos partes en que ha quedado dividida la isla.

Además, aparecieron diversas piezas y materiales, como restos de cerámica y huesos, que durante estos meses del pasado invierno fueron catalogados convenientemente por los investigadores. Igualmente, se trabajó en el análisis y organización de la información recogida sobre el terreno con fotografías, planimetrías y demás mediciones.



La Xunta adjudicó el proyecto arqueológico por 59.376,64 euros a Tomos Conservación Restauración SL y la intervención principal sobre la citada Mámoa 4 tendrá un plazo de ejecución de unos dos meses.