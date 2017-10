Nielsen confirma que Rías Baixas es el blanco con mayor aumento de ventas en el mercado nacional

La consultora The Nielsen Company presentó ayer el informe anual sobre la presencia de los vinos Rías Baixas en el mercado español en los canales de hostelería y alimentación, confirmando que es la denominación de origen de blancos con mayor incremento en ventas en el territorio español, informaron desde su Consello Regulador.

El estudio recoge datos a julio de 2017 sobre la situación del mercado y tras una encuesta realizada a 256.203 establecimientos de hostelería (cafés, bares, restaurantes, hipermercados, etc.) y 79.432 tiendas dedicadas a la venta de productos de alimentación.

El comercial manager de Nielsen, Ricardo Alcón, se encargó de presentar el estudio ante una treintena de bodegueros y corroboró “el continuo desarrollo en el mercado del vino con DO” y sobre la evolución de este sello de calidad destacó que “se afianza en el segundo puesto del canal de hostelería, ganando participación”.



Fuentes del Consello señalaron que el informe confirma que Rías Baixas sigue fortaleciendo el posicionamiento de sus vinos en el mercado nacional, convirtiéndose en el blanco con DO que experimenta el mayor aumento de sus ventas en alimentación y hostelería. Es más, con una cuota de mercado de 10,6 putos, “no solo mantiene un año más su segunda posición en el ranking nacional sino que incrementa su distancia con respecto al resto de denominaciones”. Esto supone un 1,1 más que el año anterior.

Por cuarto año consecutivo, el mercado del vino tranquilo continúa en ascenso, registrando un incremento de 3,2 puntos en ambos canales. Un crecimiento en el que destacan los vinos con DO con un aumento de 5,9 puntos y donde los vinos blancos siguen siendo, un año más, el motor de ese crecimiento, con un subida del 9,3 puntos. Las mismas fuentes señalaron en este contexto ascendente, la denominación Rías Baixas aumenta su cuota de mercado hasta 2,9 puntos, lo que le permite subir de la octava a la séptima posición en las ventas totales de este tipo de vinos.



El informe Nielsen también confirma que el sello de calidad registró un nuevo aumento de su cuota de mercado en el canal de alimentación, lo que le ha permitido alcanzar un máximo de 2,1 puntos. En el de hostelería ese crecimiento es de 3,6 puntos. De hecho, “ocupa el segundo puesto en top 5 de ventas de blanco con DO en hoteles y restaurantes (con una cuota de 16,3), bares y cafeterías (9,2) e hipermercados (14,8).

Por áreas geográficas, sus vinos “crecen prácticamente en toda España”. El mayor se registra en el noroeste (33,8 puntos), pero también “son significativos” los de Andalucía y Badajoz, y la zona que engloba la Comunidad Valenciana, Albacete y Murcia.

En sus conclusiones, Nielsen aconseja seguir cuidando la imagen y el reconocimiento de la marca, “aspectos claves que ya se están trabajando”.