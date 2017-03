“Non sei si serei capaz de desligarme desta vocación de atención pública tras 42 anos”

Manuel González Pombo recibe mañán un recoñecemento aos seus 42 anos de adicación e entrega a Vilalonga a través da súa participación en distintos colectivos claves no desenvolvemento cultural, deportivo e económico da parroquia. Tras dezaito anos como presidente da Cultural de Vilalonga, en decembro e de forma inesperada anunciou a súa dimisión como presidente. Unha “dura decisión”, pero que dous meses despois volvería a tomala.



Pasaron dous meses da súa dimisión como presidente da Cultural de Vilalonga. Como valora en frío esta decisión?

Volvería a facelo porque unha das miñas ilusións era deixar a sociedade emplazada na súa casa. Un local que prestou servizo durante 38 anos e que só lle ocasionou gastos aos seus socios que afrontaron o mantemento e a construcción. Agora tanto a efectos morales como administrativos debería o Concello facerse cargo destes gastos, ademais de que na actualidade pode facelo.



Tras 18 anos como directivo da Cultural da Vilalonga e como un dos referentes do colectivo. Que supuxo a nivel persoal dar este paso?

Foi unha decisión dura, moi dura e propiciada pola frustración e decepción por crer nas palabras do actual alcalde que durante a campaña se comprometeu a comprar o local. Logo chegou ao goberno transformouse e perdeu a sensibilidade cos veciños.



Cal é o logro que como directivo recorda con maior cariño?

A recuperación da Cultural porque cando chegamos en 1999 estaba tocando chan con apenas 90 socios e logramos subir ata 600. Tamén as melloras das instalacións que nos permitían perfectamente tirar outros vinte anos máis nunhas instalacións das que fixemos a nosa casa. Hai outros locales, pero non iguais que este nin tan acolledor.



Leva case 42 anos vinculado a distintos colectivos culturais, deportivos e económicos de Vilalonga. Mañán toca recoller algo do sementado ao longo desta traxectoria. Como recibiu a noticia?

É bonito e de agradecer que alguén teña a idea de facerche unha comida recoñecendo o traballo e vocación pública que durante anos dediquei a parroquia e ao municipio. Empecei con dezasete anos como directivo do Vilalonga, estiven tamén na ANPA, na comisión de festas, en Codesevi e ata fun concelleiro na lexislatura entre 1995 e 1999. Pero na directiva da Cultural foi onde o pasei mellor, sen dúbida, pero gardo bos recordos de cada momento.



Quen lle gustaría que estivese nesta homenaxe?

Eu só quero que estean alí os que queiran estar. Supoño que haberá persoas coas que compartín vivencias nos cinco colectivos nos que estiven. Non vai a haber discursos porque non é o día para iso e un día para pasalo ben e disfrutar. Tamén a miña familia porque sen dúbida foron os máis perxudicados por la falta de tempo que lles dediquei en moitos momentos.



En maio haberá asamblea xeral e tamén eleccións. Ten previsto volver a presentarse?

Pois non sei si serei capaz de desligarme desta vocación de servicio aos demáis despois de 42 anos, pero creo debe vir xente nova con ideas novas. Creo que sería bo para a Cultural de Vilalonga.