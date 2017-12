Una nueva baremación otorga a Clece la concesión del centro de día

La revisión de la baremación en el proceso de adjudicación del servicio del centro de día de Sanxenxo, a raíz de una queja de la actual concesionaria, cambia la propuesta de Fesan por la que la mesa de contratación se inclinó hace casi dos meses. Desde el pasado 12 de diciembre y a raíz de la nueva valoración del sobre B del concurso, Clece logró una mayor puntuación que le garantiza continuar al frente del servicio.

El BNG denunció ya hace un mes el considerable retraso acumulado en el proceso de adjudicación que a escasos días de que acabe el año todavía sigue pendiente de resolución. La edil nacionalista, Sandra Fernández Agraso, apunta a la concejala de Servizos Sociais, Silvia Freire, y el edil de Facenda, Marcos Guisasola, como los responsables de la elaboración de un pliego de condiciones “chapuceiro que non primou en ningún dos seus apartados a calidade do servizo para os usuarios nin as condicións laborais do persoal deste centro”.

En la misma línea, Fernández Agraso considera “inadmisible” que el actual gobierno local culpe del retraso a los departamentos técnicos municipales que se vieron en la obligación de volver a informar debido a la reclamación de Clece.

“A nefasta redacción do prego complicou considerablemente a tarefa dos técnicos municipais que se viron obrigados a revisar o seu primeiro informe, que nomeaba a Fesan como nova adxudicataria do servizo. Agora, e tras valorar as cuestións reclamadas pola outra empresa, a decisión técnica revértese e Clece continuará ao frente da xestión do Centro de Día”, explica Fernández Agraso, quien apunta además que la mala confección del pliego no garantizaba el servicio de ATS “que deste xeito se manterá xa que a empresa que agora gaña o incluíu como mellora, cousa que non facía a primeira”.

La concejala nacionalista Sandra Fernández Agraso se pregunta si se puede hacer peor. “Podo entendelo de Silvia Freire, porque é unha novata en política e os Servizos Sociais requiren un fondo coñecemento da realidade local; pero resúltame inadmisible por parte dun concelleiro experimentado como Marcos Guisasola, que xa tivo responsabilidades de goberno con anterioridade e a quen se lle presupón un certo coñecemento do funcionamento da administración local. Vese que non, que Guisasola non está pola labor de aprender nada”.