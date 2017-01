La nueva sede de la Mancomunidade tendrá una decena de despachos acristalados y se ocupará en enero

La Mancomunidade do Salnés iniciará este mes las obras de acondicionamiento de Exposalnés como su nueva sede y después de haber liberado las instalaciones de “toneladas” de documentos pertenecientes a la ya extinta fundación comarcal, la Ruta do Viño, etc. Estos se han reubicado en una nave del polígono. Creará una decena de puestos de trabajo divididos con acristalamientos.

El traslado desde la actual sede, en Rúa Nova, se orquesta desde hace meses, pero antes fue necesario actuar en el tejado de Exposalnés porque filtraba agua. Una vez que concluyó esa primera fase, la entidad comarcal tuvo que desalojar el archivo que había en el edificio de la ya extinta fundación comarcal.

El gerente, José Ramón García Guinarte, explica que había “toneladas” de documentos pertenecientes a esa entidad, la Ruta do Viño, etc. Y en su mayoría son proyectos que no se pueden eliminar porque podrían estar en plazo de justificación y de inspección.

Se precisaron 11 operarios, un camión, una furgoneta y dos jornadas de trabajo para trasladar todo el archivo desde A Calzada hasta la nave del polígono industrial alquilada al Concello cambadés con este fin.

El siguiente paso será habilitar el interior y García Guinarte espera que las obras puedan comenzar este mes, en cuanto expiren las vacaciones navideñas para poder iniciar el traslado de las oficinas hacia finales de mes.

El proyecto contempla la eliminación de tabiques y la realización de nuevas subdivisiones de las dos plantas que ocupará la Mancomunidade, que actualmente cuenta con una plantilla de unas 80 personas; la mayoría vinculadas a proyectos anuales como los talleres de empleo, el programa de inserción laboral u otros servicios como el de Igualdade del CIM, etc.

En total se crearán en torno a una decena de puestos de trabajo y despachos separados con acristalamientos para no hacer una sede laberíntica.

El ente comarcal ocupa el edificio de Rúa Nova desde hace 15 años, pero presenta un grave problema estructural que, sumado a las necesidades de espacio y accesibilidad que tiene, hicieron que ambas entidades acordaran su traslado a Exposalnés, que son unas instalaciones más adecuadas.

Las obras de acondicionamiento las asume la Mancomunidade y ahora solo queda saber que destino dará la administración cambadesa al inmueble que quedará desocupado. Y es que no resulta fácil teniendo en cuenta su mal estado tras 35 años de existencia y que precisa de una importante inversión.