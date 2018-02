Nuevo revés al centro de día al quedar desierto el concurso para su gestión

El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar volverá a licitar la gestión del centro de día de Cambados y otros tres después de quedar desierto el concurso. Cambiará las bases y abrirá la convocatoria a todo tipo de empresas, en lugar de solo a centros especiales de empleo –los que tienen un 70% de discapacitados en su plantilla–. Así las cosas, la puesta en marcha del servicio se vuelve a retrasar “sine die”.

Las instalaciones llevan dos años terminadas y el equipamiento llegó hace unos meses. De hecho, en su interior todo está dispuesto. Cómodas sillas esperan a sus usuarios, las mesas están llenas de juegos de lógica.. Pero la falta de uso también le está pasando factura. Está previsto el arreglo del tejado porque entra agua y hay humedades.

El concejal de Servizos Sociais, Tino Cordal, lo abrió ayer a los medios para anunciar que “estaremos enriba” de la Xunta ante este nuevo retraso. Considera que el concurso se planteó mal porque se licitó la gestión conjunta de los centros de Cambados, Cuntis y Redondela por algo más de 1,6 millones, pero solo podían concurrir centros especiales de empleo y “esto dificultou moito”. Cree que de manera individual “sería máis atractivo” y aunque “non podemos culpalos directamente” de que no se presentara nadie, “a realidade é que, unha vez máis, as previsións non se van cumprir, non vai abrir en marzo e imos seguir presionando”, prometió.



Sin plazos concretos

Compareció por la mañana junto al edil de Economía, Xurxo Charlín, y por la tarde, la Xunta ya anunciaba que iba a volver a licitarlo abriéndolo a todo tipo de empresas. El siguiente paso será anunciarlo en los boletines oficiales de Galicia, España y la Unión Europea (DOG, BOE y DOUE) y esto, más el plazo de presentación de ofertas, su estudio y la elección de una adjudicataria, suman unos plazos que no se atreven a dar, pero que demoran la apertura nuevamente.

Cordal defendió que el Concello hizo su trabajo. Recordó que cuando llegaron, el anterior gobierno había cedido los terrenos a la Consellería de Política Social para su construcción y apertura. ”Dende o punto de vista técnico e legal non podiamos facer nada e seguimos todos os pasos que nos dixeron, fomos obedientes, aínda que tamén presionamos cando tiñamos que facelo”. De hecho, se presentaron iniciativas desde el Concello y a través de En Marea, en el Parlamento, solicitando que se agilizara la dotación de mobiliario y se licitara la gestión.



Así las cosas, los cambadeses mayores deseosos de contar con este servicio, que los hay y muchos y, de hecho, ahora tienen que ir a otras localidades y el privado de Cambados está lleno, tendrán que esperar.

El centro tiene capacidad para 40 personas, pero empezará con 20 y pueden ser de localidades limítrofes, pero el Concello “ten comprometido o pago polos de Cambados”. Esto serán 2.500 euros al año por usuario.

Por su parte, Charlín cree que el PP “seguramente quede calado” ante esta situación porque nós fixemos o noso traballo”.