La obra de Rocafort sumará la última cesión de terreno y finalizará el día 22

La última cesión de terreno, 240 metros, justo enfrente del edificio Telleira, será incorporada a la obra de mejora de la Avenida Luis Rocafort y, en principio, no alterará los plazos previstos para que los trabajos concluyan el próximo 22 de diciembre. Así lo anunció ayer el diputado de Mobilidade, Uxío Benítez, que acudió a supervisar ya el tramo final de las obras acompañado de personal técnico del departamento provincial, responsables de la UTE que está realizando los trabajos, así como del alcalde, Telmo Martín, el concejal de Obras, Daniel Fernández y los ediles del BNG, David Otero y Sandra Fernández. La de ayer fue la primera visita oficial de las dos administraciones a la obra que desató la ruptura del gobierno y posterior pacto PP-SAL.

A pesar de la tardanza del gobierno local en trasladar la cesión, la Diputación ya comenzó los trámites administrativos necesarios para incorporar la parcela al ámbito de actuación de la obra y solicitó a la empresa adjudicataria un esfuerzo para finalizar la obra en el plazo previsto.

El gobierno local descubrió en los últimos días, al comenzar el expediente expropiatorio, que la titularidad de esos terrenos era municipal: El dato estaba recogido en la licencia de construcción del bloque de viviendas pero no en el catastro. “Dende a Deputación, por suposto, dado que ese terreo é dominio público e se pon a disposición, aínda que chega un pouco no último da hora, imos a facer todo o esforzo para que o remate da obra sexa completo”, explicó Benítez. En cualquier caso, la posibilidad de finalizar la obra el 22 depende rá de que la empresa adjudicataria consiga el material necesario por parte de las suministradoras. Asimismo, indicó que hay que planificar la vuelta del equipo de albañiles, ya que la actuación de aceras finalizó la pasada semana.

Aprovechando el buen tiempo esta semana se está realizando el fresado del asfalto actual y se extenderá el nuevo aglomerado. En la próxima semana, se plantarán los nuevos árboles (cerezos florales), y en la siguiente se instalará todo el mobiliario urbano y la nueva iluminación, para finalizar con la señalización horizontal y vertical.

Por su parte, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, mostró su satisfacción por el final definitivo de las obras. “É unha satisfacción porque é unha entrada e saída moi importante da vila de Sanxenxo. Quérolle agradecer ao deputado que estea aquí e que se faga o esforzo de ter todo rematado para o 22 de decembro. Agora que o Concello demostrou a titularidade pública deses terreos, se non se pode facer será por un motivo técnicos alleos tanto á Deputación como a o Concello", aseguró.