La ocupación del edificio de los profesores del colegio Rosalía de Castro deja en “stand by” el proyecto del comedor

El proyecto de un futuro comedor para el colegio Rosalía de Castro así como la posibilidad de ampliar el patio o la creación de un aula de refuerzo quedaron ayer en “stand by” tras la reunión entre el Concello de O Grove y la Consellería de Educación. El jefe territorial de Educación en Pontevedra, Cesar Pérez Ares, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el alcalde de O Grove, José Cacabelos, con el objetivo de analizar el futuro de las viviendas de profesores del CEIP Rosalía de Castro.

En el encuentro estuvieron también presentes responsables de la Unidade Técnica de Educación, de Inspección, así como la concejala de Obras y de Educación de O Grove.

Ambas administraciones llegaron al acuerdo de llevar a cabo la identificación de los actuales adjudicatarios de las viviendas, a través de la dirección del centro educativo y de la Policía Local, con el objetivo de conocer si se puede conseguir su disponibilidad. El regidor asegura que le consta un par de viviendas habitadas habitualmente y algunas ocasionalmente, pero la mitad de las viviendas están en un periodo de concesión. “Se non se marchan voluntariamente, haberá que recurrir ao desaloxo e alongaría máis o proceso”, apuntó ayer Cacabelos. De este modo, Xunta y Concello se dieron un plazo de dos meses para llevar a cabo estas indagaciones y volver a reunirse para poner sobre la mesa las opciones existentes para dar nuevos usos a esas viviendas.

Tal y como explicaron los responsables de la Unidad Técnica de Educación, esta edificación no puede ser utilizada para la consecución de viviendas sociales, por lo que, o bien el Concello pide su desafectación para dedicarlo a otras instalaciones públicas, o bien, la Consellería se queda con su titularidad y, en colaboración con el municipio, se lleva a cabo la construcción de un nuevo comedor para este centro así como la ampliación del patio del colegio. “Ambos espazos son moi demandados pola comunidade educativa”, explicó Pérez Ares, quien a finales del año pasado mantuvo un encuentro con la Anpa de este centro recogiendo estas solicitudes. Ambas administraciones mostraron, durante la reunión celebrada ayer, su buena disposición para colaborar en la consecución de estos usos que facilitarán tanto la conciliación familiar como la actividad extraescolar des alumnos.

Por otra parte, tambén se le informó al alcalde de O Grove, que a Xefatura Territorial remitirá en los próximos días 6.000 euros al CEIP Valle Inclán para la puesta en marcha de obras de mejora de eficiencia energética, estudiándose también la solicitud del Concello de O Grove sobre la desafectación de las viviendas de los profesores de la Escola Unitaria de Monte da Vila. El regidor meco, reconoció que “este ano vai ser imposible o comedor para co colexio, pese a que era un dos noso plans”, pero agradeció que “se falara claro e que se deixasen as cousas para seguir traballando”. l