La ordenanza municipal de terrazas también “resucita” en Semana Santa

La concejala no adscrita Vanessa Rodríguez “resucitó” en el pleno ordinario de ayer una moción que el PP presentó hace justo un año, cuando estaba en la oposición, y en la que solicitaba al gobierno local del que ella formaba parte una ordenanza municipal para las terrazas de hostelería. Y es que, aunque el Ejecutivo de Telmo Martín mostró su disposición y en diciembre incluso mantuvo una reunión con el sector, nada más se ha vuelto a saber. De hecho, Rodríguez presentó la moción por la vía de urgencia, en definitiva por sorpresa, alegando que Sanxenxo ya está en su primera gran cita del año con los turistas y el verano está a la vuelta de la esquina. El resto de ediles y grupos de la oposición apoyaron su texto que era un fiel copia del presentado por los populares en marzo de 2017, no así sus propios autores y sus socios de SAL.

El alcalde no quiso entrar en el juego y se limitó a defender el voto contrario argumentando: “É unha copia da nosa, non ten sentido cando estamos traballando niso e temos unha en vigor”. Curiosamente, el razonamiento es parecido al que le dio en su día el tripartito: que la maquinaria municipal para crear una ordenanza ya estaba en marcha.

Uno de los socios, el portavoz del BNG, David Otero, recordaba ayer que se había elaborado un estudio previo que el actual gobierno podría aprovechar, pero “non se fai porque as eleccións están a volta da esquina” y es un tema “difícil”. El nacionalista puso de manifiesto que hay problemas de excesiva permisividad en cuanto a la instalación y anclaje a la vía pública de estructuras fijas, como toldos. El concejal no adscrito Roberto Agís secundó la opinión llegando a decir que aplicar una norma “ao mellor supón que a metade teñen que desaparecer por motivos de accesibilidade de paso de cadeiras de rodas, etc”. Es más, para Otero, el tripartito fue “valiente” a la hora de dar paso e intentar regular esta cuestión. (Sus gestiones no continuaron por la ruptura del pacto de gobierno y la entrada del bipartito de SAL y PP).

“Cinismo”

Pero no fueron capaces de arrancar ninguna pista de cómo van los planes del gobierno conservador al respecto. Telmo Martín usó el mismo argumento en sus dos intervenciones y tampoco lo varió cuando Vanessa Rodríguez mostró que su moción también pretendía destapar el “cinismo” con que ella, y otros miembros de la oposición, opinan que funciona el ejecutivo sanxenxino (el calificativo lo aportó el portavoz nacionalista). En concreto, la concejala no adscrita le preguntó directamente: “Tiñan a intención de facer unha ordenanza? Ou era porque estabades na oposición. Quero que se aclare, e os veciños teñen dereito a saber, se o PP muda a súa intención en función do cargo que ocupa”