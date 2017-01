La organización de la Ciudad del Vino entra en una fase crucial y ya cuenta con material específico para Fitur

La organización de la Ciudad Europea del Vino se encuentra en una fase crucial porque precisa concretar los apoyos económicos o de otro tipo que permitan al Concello ir cerrando el programa para su presentación en la feria Fitur, que se celebra a finales de mes. De hecho, ya está preparado el material promocional para el evento: unos trípticos específicos y dos videos sobre la Festa do Albariño y Cambados en sí. También será un buen mes para la localidad en este sentido pues se instalarán la señales en la Autovía que la identifiquen como Vila do Albariño ante los conductores que circulen por ella.

El Ayuntamiento festejará tal condición con un total de 80 actividades de todo tipo que ya están organizando las diferentes concejalías del cuatripartito, pero falta concretar el apoyo de otras instituciones. La Xunta no podrá aportar una ayuda directa, pero el edil de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, está convencido de que “se implicará ao máximo nivel” costeando alguna actividad, organizando otras a mayores o aportando la logística necesaria para las ya contempladas en la candidatura.

“Esta é a liña de traballo” a seguir y en unos días se reunirán con la Diputación de Pontevedra, así como con la Ruta do Viño Rías Baixas para el mismo asunto, para “ir concretando os recurso cos que imos contar”, añadió el concejal de Cambados Pode.



presupuesto

Cabe recordar que el presupuesto estimado para conmemorar la Ciudad Europea del Vino es de unos 500.000 euros, pero ya se va avanzando. La Mancomunidade do Salnés, por ejemplo, ha sufragado los trípticos específicos que, junto a dos nuevos videos sobre Cambados y la Festa do Albariño, así como “Feito a man” de Galiñanes, se llevarán a la feria Fitur. El Concello tendrá dos presentaciones: con la Mancomunidade el día 19 y en el stand de Turgalicia el día 20.

Asimismo se están preparando unos estuches conmemorativos de vino albariño como regalo institucional y las negociaciones para la puesta en marcha del “Enobús” este verano van por buen camino. Además, este mes se instalarán en al Autovía do Salnés las señalizaciones de “Cambados Vila do Albariño”, con un pictograma del conjunto histórico, después de que no se autorizara el del vino y la denominación de capital.

Los actos de Ciudad del Vino se celebrarán a dos e incluso tres actos por semana a partir de marzo, tras la gran gala de apertura cuyos detalles cerrarán Abal y la alcaldesa, Fátima Abal, en una próxima reunión de la red Recevin. Las autoridades barajan como posibles escenarios el auditorio, Peña y por supuesto Fefiñáns, como explicó el edil.