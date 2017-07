Otero revela que en el vial de Dorrón se certificaron obras sin ejecutar

Sanxenxo vivió ayer su primer Pleno ordinario con Telmo Martín como alcalde con muchas preguntas, pero pocas respuestas. Fue el regidor el encargado de contestar a casi todas las interpelaciones y ruegos de la oposición. Lo hizo en algunos casos con evasivas y en otros posponiendo la respuesta a otro momento.

Pero fue sin duda este apartado el que más debate generó. El estado del vial de Dorrón volvió ayer de nuevo al Pleno a través de una pregunta del concejal no adscrito, Roberto Agís, que sirvió para que el concejal nacionalista, David Otero, revelase en qué consistían las irregularidades de las que ha hablado la Diputación en más de una ocasión. Fue cuando el alcalde propuso que se enviase a la Diputación una carta fimada por toda la Corporación para pedirle que agilizasen las obras cuando el nacionalista soltó la bomba. “Eu estou disposto a firmala, pero se tamén se pide que se faga público o expediente desta obra na que se certificaron obras e traballos sen estar executados”, apuntó.

Martín invitó a Otero a denunciarlo en el juzgado de guardia el asunto, pero descartó incluir esta petición en la carta. “Creo que iso non procede nunha carta na que pide axilidade para unha obra”, dijo. Otero repondió: “Claro, iso non lle interesa porque non quere tocar aos seus”, espetó en referencia a la anterior Diputación presidida por Rafael Louzán. Tampoco Agís se mostró a favor de incluir esa publicación del expediente, aunque sí se mostró interesado en conocerlo. “Creo que enturbiaría la petición, pero claro que me interesa conocerlo” apuntó.

Aparcamiento

El aparcamiento de pago habilitado detrás de la iglesia fue otro de los puntos más polémicos de la sesión. Tanto la concejala no adscrita, Vanessa Rodríguez Búa, como el nacionalista, David Otero, preguntaron por la titularidad del terreno a raíz de un convenio entre la iglesia y un club de futbol. La primera mostró sus dudas sobre la titularidad del terreno, unas dudas que compartió el alcalde, pero no Otero que aseguró se trata de terreno municipal. “Hai unha auditoría sobre ese convenio no que se reflexa que é municipal e o exalcalde debe sabelo e debe tela”, dijo el nacionalista. La concejala de Urbanismo, María Deza, aseguró no conocer la existencia de ese estudio y le pidió que le pasase una copia.

Martín señaló que desconocía la titularidad del terreno e incidió que “o importante é que se solventou un problema de aparcamento para este verán” e incidió “teño dúbidas sobre de quen é o terreo, pero non teño dúbidas de que si vostede di que o sabe con seguridade non sexa certo”, contestó a Otero.