Pablo Trelles asume la presidencia de SAL con el reto de sumar afiliados y hacer cumplir el pacto con el PP

Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL) inició ayer un nuevo período después del cataclismo interno vivido en la formación tras la ruptura del tripartito y el pacto con el PP de Telmo Martín. Afiliados de la agrupación se reunieron en asamblea para elegir la nueva ejecutiva del partido y realizar, de paso, pequeños cambios en los estatutos de la organización.

Así pues, y tras unos meses con una gestora presidida por Jesús Sueiro, es Pablo Trelles García el que asume la presidencia del partido. Trelles es una figura muy vinculada a SAL desde los inicios de la formación y llegó a ocupar puestos de relevancia en las candidaturas a las municipales. A partir de ayer es la cabeza visible de la organización. En la nueva ejecutiva lo acompaña Isabel Gonzalo Pita (hermana de Gonzalo Gonzalo Pita) como secretaria y Yago Torres como tesorero. Los órganos directivos se completan con cuatro vocales que son Carmen Valado Lamas, José Luis Rey, Daniel Fernández y Jesús Sueiro.

En el encuentro se dio cuenta de los nuevos afiliados, 34, y se advirtió que para formar parte de SAL hay que estar al día en el pago de las cuotas pertinentes. El hasta ayer presidente de la Gestora, Jesús Sueiro, explicaba que “a nosa idea é seguir sumando afiliados e cremos que podemos estar entre os 75 e os 80, despois de que houbera algúns que anunciasen a súa marcha tras o pacto co Partido Popular”.

Retos

Es precisamente hacer cumplir ese pacto con el PP de Telmo Martín el principal reto que se pone el partido con esta nueva ejecutiva. “Ao fin e ao cabo o pacto é o noso programa electoral do ano 2015, de ahí que queremos que se cumpra si ou si”, explica Sueiro.

Un discurso muy similar al ofrecido por el nuevo presidente, Pablo Trelles, que destacó también la importancia de seguir sumando afiliados a la organización.

En la asamblea también se modificaron dos puntos de los estatutos. Hasta ahora la persona que presidía Sanxenxo Agrupación Liberal no podía presentarse como cabeza de lista a unas elecciones. Ayer esa prohibición quedó anulada. “Non por nada, senón porque consideramos que tiña que eliminarse iso”, explica Sueiro.

A mayores también se refleja en los estatutos la figura del “coordinador”. Este puesto sería para una persona que ejercería de enlace entre el trabajo a realizar en la propia organización y los miembros del grupo municipal que hacen gobierno en bipartito con el PP. Y es que SAL busca que la comunicación entre las dos patas de la formación (los afiliados y los concejales) sea constante.

Cabe recordar que SAL se hizo con la Alcaldía de Sanxenxo en 2015 después de un pacto a cuatro manos con BNG, PSOE y el edil de Sanxenxo Pode. El ejecutivo se dinamitaba meses después y SAL anunciaba su pacto con el PP, entregándole el bastón de mando de la Alcaldía a Telmo Martín y quedándose en el puesto de teniente de alcalde el regidor saliente, Gonzalo Gonzalo Pita. l