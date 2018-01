Padres del IES de Vilalonga exigen más turnos de autobús y rebajas en el precio

Padres de alumnos del IES de Vilalonga denunciaron ayer a las puertas del centro educativo las actuales deficiencias en el nuevo sistema del transporte escolar y reclamaron una rebaja en las tarifas así como un incremento de autobuses para cubrir el turno de tarde.

El precio del servicio que en el curso pasado contemplaba la posibilidad de bonos era aproximadamente 20 euros más barato, con un coste aproximado de 50 euros frente a los 70 euros que las familias deben abonar con el actual sistema. “Non hai unha rebaixa para as familias numerosas. Saenos máis caro o billete para vir de Meaño ao instituto de Vilaonga que o de ir a Pontevedra”, apunta una madre.

No es el único problema de transporte de los alumnos y familias del IES de Vilalonga. Otro de los trastornos que supone este sistema es la eliminación del autobús de tarde durante cuatro de los cinco días de la semana y que afecta a los alumnos que necesitan clases de refuerzo. “Moitos rapaces non poderán vir porque non teñen quen os traia. Non é xusto que un rapaz non poida acudir a unha clase porque non haxa medio de transporte”, apunta Sandra Fernández, desde la ANPA del IES de Vilalonga. Se trata de un problema que afecta a numerosos alumnos y que preocupa a otras tantas familias no solo de Sanxenxo sino también de alrededores que eligieron el IES de Vilalonga por distintas razones, muchos por la conciliación laboral y familiar.

También critican que el sistema de pago al contado supone una ralentización del servicio y en más de una ocasión problemas si el alumno no lleva el dinero justo para el billete. “Non é o primeiro rapaz que por non levar o cambio xusto o ameazan con deixar en terra”, asegura Fernández Agraso, miembro de la ANPA.

El colectivo de padres y madres llevan desde el inicio de curso mostrando su malestar con el servicio que día a día genera múltiples críticas. “Conseguimos sentarnos a falar coas partes implicadas, pero nos dixeron que o prego está así e mentras non haxa unha nova concesión pois que non haberá cambios”, apunta Fernández Agraso.

En tierra

Precisamente ayer unos cincuenta alumnos de la líneas de autobús que va por Arnosa y Rouxique quedaron en tierra y tuvieron que volver caminando de regreso a sus casas. "Ninguén lles deu explicacións e a monitora lles dixo que non sabían nada do bus e que foran andando", explican desde la ANPA.

Ante esta situación los padres están llamados a una asamblea el próximo lunes 22 para abordar esta problemática. l