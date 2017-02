Os pais do colexio San Tomé aprenden a crear o peto das boas relacións e dos eloxios

Ser pai é todo un reto e sempre xurden dúbidas no camiño. Por este motivo a ANPA Os Olmos e a dirección do centro San Tomé puxeron en marcha a “Escola das familias”; un programa que pretende crear un “centro de especialistas” que dean resposta a temas que preocupan á comunidade escolar a través de charlas con diferentes expertos e en colaboración co departamento de orientación do colexio. A psicóloga da USC Laura López -Romero foi a encargada de dar onte o pistoletazo de saída coa súa pirámide do comportamento, porque non hai nenos imposibles se se constrúe unha base sólida de relacións positivas, escoitando, comunicándose, pasando momentos especiais en familia... En definitiva, creando un “peto de relacións positivas”.

López- Romero explica que no “cómputo global da educación” é “a parte na que hai que poñer máis esforzo” e anima moito a reforzar as conductas positivas dos menores mediante o eloxio porque “axudarán cando haxa problemas”. De feito, considera que “ás veces estamos moi centrados nas negativas e por iso animamos aos pais a que fagan de detectives e cacen as boas, porque son moitas e non sempre ten que haber un premio material, ás veces, basta cun xesto ou cunha palabra de cariño”.

O castigo non desaparece do panorama, pero “os desmesurados non teñen sentido porque nunca se van cumplir”. De feito, aconsella que máis vale “un pequeno, pero ben explicado e consistente” e cun principio e un fin, para que os rapaces “vaian vendo o que fan mal”.

Explicaba onte que é partidaria de centrar a atención no reforzo da conducta do menor porque “aínda que damos por feito de que teñen que portarse ben porque si, pasa coma cos adultos, sabemos que temos que facer o noso traballo, pero gústanos que de vez en cando nos dean unha palmadiña na espalda”.

Pautas coma esta son froito do traballo realizado pola Unidade de Investigación en Prevención e Tratamento de Problemas de Conducta (Udipre) da que forma parte a psicóloga, que actualmente están executando o programa Elisa para coñecer a conducta dos nenos dende a infancia e nel xa participan máis de 1.300 escolares galegos.

Con todo, isto non exclúe o establecemento de límites, pero sen acotar todo o campo de acción dos menores. “Non valen 20.000 regras na casa, teñen que ser explícitas e ter moi en conta a idade do neno e as súas capacidades porque pedir de máis pode xerar que non dea abasto”.

Acciones como a celebrada onte no San Tomé son importantes para a comunidade escolar e lanzan unha mensaxe para quenes pensen que hai nenos difíciles. A psicóloga está convencida de que “sempre se está a tempo” de cambiar os malos comportamentos. “Ás veces enrocámonos e só prestamos atención no negativo e isto fai que cada vez se porte peor, entón hai que cambiar o foco, centrándonos no bo”, explicó.

A “Escola de familias” do colexio cambadés continuará nas vindeiras semanas abordando outros temas como as novas tecnoloxías e o acoso escolar, sempre contando con expertos.