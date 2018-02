Las palmeras de Cambados resisten al picudo y el Concello estudia nuevos tratamientos

Las palmeras municipales de Cambados van sobreviviendo a la plaga del picudo rojo aunque algunas, como la ubicada junto a la Casa Consistorial, están muy afectadas por esta plaga y que decir de las pertenecientes a particulares. De hecho, en la capital del albariño se pueden ver ejemplares en mal estado y es por ello que el gobierno local mantendrá los tratamientos mientras sea preciso pues la mera existencia de una palmera enferma en un radio de un kilómetro puede seguir contagiando a las sanas. Por ello, la Concellería de Medio Ambiente propondrá en Xunta de Goberno Local aplicar cinco tratamientos más este año.

El concejal Víctor Caamaño explicó que su objetivo es “intentar por todos os medios que saian adiante todas”; seguir cuidando todas las que tengan un valor para la villa como son la 33 del paseo marítimo, las de Alfredo Brañas, que datan de principio de siglo, las Torrado y la biblioteca, donde se encontró uno de los ejemplares con mayor número de escarabajos de esta especie que acaba con las palmeras. A fecha de noviembre de 2017, habían caído 100 en sus trampas y otros 200 fueron atrapados en una de A Pastora.

Caamaño explicó que actualmente una de las más afectadas por la plaga es la próxima al Concello, pero “agardamos que se recupere e sobre todo hai que esperar a primavera porque será cando saibamos se dará novos brotes”. También recordó que el último tratamiento se aplicó a finales del año pasado y el próximo toca entre finales de febrero y principios de marzo, aunque Medio Ambiente planteará otros cinco en aras de mantener protegidas las 58 de titularidad municipal porque hay particulares que no están tratando. “Non é barato e moita xente non está pola labor e o que non as trate, lle acabarán morrendo”, explicó.

No hay una solución definitiva a esta plaga, así que por el momento se está manteniendo a raya donde ataca porque con tratamiento se puede ir salvando ejemplares. Según Caamaño, también está comprobado que afecta más a los machos, pero supone que, cuando solo queden hembras, dará el salto.



Secas, pero no enfermas

El también primer teniente de alcalde explicó que algunas “están feas”, presentan hojas secas en la base, porque este año no se han realizado trabajos de poda ya que producirían rebrotes de sabia que atraen a este especie de insecto. Asimismo explicó que el gobierno local sigue sin plantearse sustituir la palmera muerta de la Praza do Concello –hace un par de años– por temor a una infección que la mate y teniendo en cuenta que sería como tirar una inversión a la basura. Según Caamaño, un ejemplar de tamaño puede costar unos 5.000 euros, aproximadamente.