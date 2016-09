Panorama y cinco actores gallegos se citan en el “cruce do guardia” para grabar un videoclip

El conocido popularmente como “cruce do guardia” se convirtió ayer entre las tres y las cinco de la tarde en uno de los espacios elegidos para la grabación del videoclip de una nueva serie de televisión “Augas quentes”.

El revuelo estaba asegurado con la presencia de los artistas de la Orquesta Panorama y conocidos actores gallegos como Marcos Pereiro, Isabel Risco, Antonio Durán, María Vázquez y David Amor. El productor y director meco Óscar Fraga conocido popularmente como “Virvi” volvió a elegir O Grove como escenario del videoclip que servirá de cabecera de una nueva serie que se estrenará a principios de octubre. “Es la primera vez en Galicia que se elige un formato de este tipo como cabecera y promoción de una serie”, señala.

La elección del municipio meco no es fortuita. “Necesitábamos cortar el tráfico durante dos horas en una calle céntrica que simulase la de una gran ciudad y la colaboración del Concello es clave. Aquí contamos siempre con su ayuda y eso es muy importante”, apunta Fraga.

La jornada de trabajo comenzó en tierras mecas, ya por la mañana, en el estudio de grabación y sonido de Kiko Bea. El tema del videoclip es “Augas Quentes” de Manu Riveiro, pero versionada por Paranorama con reggaeton y rumba. El videoclip contó con la colaboración del servicio de Emerxencias do Grove que facilitó la simulación de lluvia y también de la Policía Local que se encargó de desviar el tráfico en ese punto durante el tiempo de la grabación.

La productora del videoclip Mamen Quintas desveló que la serie cuya protagonista será María Vázquez cuenta la historia de una mujer que vuelve años después a su pueblo como jueza y en el se encontrará con todo una serie de peripecias cómicas con trazos de locura.