Papá Noel llevó toneladas de ilusión a los hogares

La ilusión llenó ayer por toneladas los hogares arousanos. Ya desde la noche del 24 fueron muchos los niños que apenas pudieron conciliar el sueño a la espera del habitante más querido de Laponia. Los regalos inundaron los árboles, las puertas y otros rincones de los hogares a la espera de que las pequeñas manos desenlazaran los paquetes.

La mayoría madrugaron. El día comenzó temprano en los hogares con niños, los que más y mejor disfrutan de estas fiestas.

Y lo primero que hicieron los reyes de la casa tras levantarse fue buscar sus regalos. Con las manos nerviosas muchos apenas atinaron a desenvolver el paquete mientras deseaban encontrar en su interior los regalos de la carta escrita a Papá Noel.

Fueron muchos los que lo consiguieron, aunque alguno también se llevó alguna que otra decepción. Y es que el de Laponia sabe también discernir cuáles son los mejores regalos para los niños y qué regalos es mejor no entregar, aunque esta es la parte de su trabajo que menos le gusta.

En cualquier caso, los pequeños no deben desesperarse, ya que en unos días tendrán ocasión de volver a tentar a la suerte. Los Reyes Magos visitarán los hogares en la noche del 5 de enero para completar el trabajo de reparto de regalos.

Mientras tanto, los pequeños podrán disfrutar durante las vacaciones de Navidad de los juguetes, cuentos, instrumentos y demás regalos que Papá Noel dejó ayer en sus casas.

El buen tiempo que reinó durante la jornada de Navidad permitió a los niños y no tan niños tomar los parques, las calles y los jardines para presumir de regalos. n