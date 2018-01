El parking de Entrehortas cuesta 370.000 euros y su pago se prolongará hasta 2021

El regidor de O Grove, José Cacabelos, reveló ayer en Pleno el precio que finalmente pagará el Concello por la parcela de Entrehortas que se destinará a aparcamiento público. Un acuerdo que fija finalmente su tasación en 370.000 euros y que se abonará con un primer pago de 150.000 euros y a través de tres anualidades de 73.000 euros hasta 2021 que se incluirán en los distintos presupuestos muncipales. Un precio que la popular, Alejandra Lamas, calificó de “desorbitado” al asegurar que se estaba pagando a 200 euros el metro cuadrado por una parcela “non que non se pode nin facer un galiñeiro” .

Se trata de una de las partida recogidas en la modificación del crédito de 1,5 millones de euros solicitado para ejecutar el futuro auditorio de O Grove que ayer el gobierno llevó a sesión plenaria y, uno de los puntos que mayor debate generó. Un trámite que el alcalde aclaró que “non era necesario” llevarlo a Pleno y que aseguró que lo sometía “como un exercicio democrático e de transparencia”.

Tanto el BNG, como EU y el PP reprocharon la “falta de información” de los distintos proyectos a los que se va a destinar el 1,5 millón de euros, pero también la inconcrección de las partidas, las formas políticas y la falta de permisos para algunas de las obras como el proyecto de abastecimiento y aceras de de Beiramar. No convenció tampoco el cambio de uso del local de la escuela unitaria de Monte da Vila, aprobado en el Pleno del mes de noviembre para destinar a una casa para la juventud y ahora el gobierno busca destinar a un local para mayores. El único concejal que mostró su apoyo desde un primer momento y respaldó las “inversiones” y modificación de crédito desde un primer momento fue el edil de Partido Galeguista Demócrata, Félix Lamas.

La modificación, pese a que no era necesaria llevarla a Pleno, fue aprobada con el apoyo del BNG aunque calificó la propuesta de “acto de fe” y del Partido Galeguista Demócrata. Esquerda Unida y el Partido Popular votaron en contra.

Otro de los puntos abordados ayer y que fue votada por unanimidad fue la delegación en la xunta de goberno de la atribución de la licitacion de puestos vacantes en el mercado municipal.



Dimisión

El Pleno aprobó ayer por unanimidad la renuncia del acta de concejal popular, Miguel Pérez, que no acudió a la sesión. El alcalde, José Cacabelos, lamentó la ausencia del exedil. “A pesar das grandes diferenzas políticas e posicionamentos moi distantes, lamento que hoxe non estea presente porque é un político que exerceu vinte anos e pasará a historia por iso”, apuntó.