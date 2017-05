Patrimonio obliga a modificar el proyecto para destinar el edificio de la Rúa Nova a asociaciones

El organismo de Patrimonio ha obligado al Concello de Cambados a introducir algunas modificaciones en el proyecto de consolidación del edificio municipal de la Rúa Nova 4 en el que está previsto el traslado de algunas asociaciones.



Se trata del inmueble hasta ahora utilizado por la Mancomunidade de O Salnés, que quedará libre en las próximas fechas debido al traslado del ente supramunicipal a Exposalnés, labores en plena ejecución.



El Concello proyectó finalmente para este edificio un uso como sede de entidades como la asociación de Cambados Zona Centro, la Fundación Plácido Castro, entidades juveniles y la creación de una sala de juntas y reuniones. Aunque esto no implicará obras de alcance en el interior, que se encuentra ya debidamente compartimentado, sí será necesario realizar una actuación de consolidación de la fachada, debido al mal estado que presenta.

Hace algo más de un año se habían realizado ya mejoras, para evitar desprendimientos de la estructura, pero el portavoz municipal, Xurxo Charlín, explica que es necesario ampliar ahora la actuación, introduciendo unas placas de aluminio que permitan detener el avance del deterioro. Pendientes del último visto bueno de Patrimonio, la espera no compromete el traslado de las asociaciones, indica, al no afectar al interior.



Ampliación del ORAL

El cambio de Zona Centro permitirá liberar el local actualmente ocupado en el entorno del organismo de recaudación del ORAL, por lo que se estudia una posible ampliación del mismo.