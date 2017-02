El penal estudia el proceso de Oubiña y su salida se retrasa

La salida de prisión de Laureano Oubiña se retrasa porque la junta de tratamiento del penal todavía debe pronunciarse respecto al auto de la Audiencia donde se le concede el tercer grado y se ordena la apertura de expediente para la libertad condicional, por su edad y su estado de salud. No obstante, también existe un expediente disciplinario abierto al preso por un presunto enfrentamiento con un funcionario.



Así las cosas, el narcotraficante cambadés continúa en la prisión de Navalcarnero (Madrid), aunque su abogado ya ha tomado medidas para exigir que se apliquen los términos de la resolución judicial emitida el pasado viernes. En ella, la Audiencia Nacional estima el recurso presentado por el arousano contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de no concederle el segundo grado.



La administración señaló factores de inadaptación, pero el magistrado José Luis Castro Antonio señala que “no cabe reincidencia delictiva” pues ya cumplió con las tres condenas por tráfico de hachís; y también “decae” el argumento de “alarma social” porque en sus permisos no ha habido incidencias negativas, siempre según el auto judicial. Instituciones también había argumentado, entre otras cuestiones, un “escaso efecto intimidatorio de la pena”, pero Castro señala que “no se acredita” que esté incurso en una nueva causa penal.



El juez estimó que “no constan expedientes disciplinarios ni incidencias negativas que puedan determinar un mal comportamiento”; una evolución global “positiva” con el “buen uso” de sus permisos carcelarios; así como que goza de apoyo familiar y ha fijado su domicilio y actividad “fuera de Galicia”.



En concreto, Oubiña colaborará con la Asociación San Francisco de Asís, con sede en Madrid, y que trabaja en la acogida de emigrantes y exdrogadictos. El magistrado considera esto “un aspecto muy importante” pues la actividad “le permitirá conocer, valorar y asumir las consecuencias de la actividad delictiva”. Es más, señala que es importante como parte de su reinserción en la sociedad que trabaje con personas víctimas de la drogadicción y también destaca que Oubiña propuso voluntariamente la realización de este tipo de trabajos. Pero sobre todo, pesó su edad –cumplirá 71– y su mal estado de salud.



Con todo, la junta de tratamiento todavía no se ha pronunciado al respecto y, por tanto, se desconoce cuándo se producirá la salida del cambadés, que ya ha anunciado la realización de unas memorias y que aseguró querer morir fuera de España.