El perfil del turista cambia en Semana Santa y el particular supera a los grupos organizados

Cambados ha hecho un balance positivo de su Semana Santa tras pasar por su oficina de información un total de 1.483 turistas. La cifra aumentó ligeramente con respecto a la anterior, pero se ha notado un cambio de tendencia en el perfil, pasando de imperar el turismo organizado en grupos, al individual. Además, los alojamientos estuvieron casi al 100%, cuando otros años se produjeron cancelaciones por el mal tiempo.



Según los datos facilitados por los técnicos del departamento, el Viernes Santo fue nuevamente el día más concurrido, pero este año más que nunca pues se pasaron por la oficina un total de 469 personas, frente a las 350 de 2016. Sin embargo, en las jornadas previas a los festivos ya se notaba un ambiente turístico en la capital del albariño. De hecho, entre el martes y el miércoles tuvieron 285 registros.



El resto de días, como el Jueves Santo y el sábado, las cifras descendieron con 287 y 197 solicitantes de información, respectivamente. Y el último día de las vacaciones, el domingo, fue de 91, una cifra nada desdeñable. “Un dato alto tendo en conta que a oficina estivo aberta en horario de mañana”, informaron fuentes municipales.



Detalles

El Concello vincula estos resultados positivos al buen tiempo y, de hecho, le atribuyen una mejoría de la ocupación hotelera. “Notouse unha melloría tamén con respecto a anos anteriores, nos que se producían cancelacións debido ao mal tempo”, añadieron. De hecho, “foron moitos os establecementos” que en los días festivos –entre el jueves y el sábado– registraron “unha ocupación media do 100% e no resto de semana mantívose nun 80%”. Según las mismas fuentes, la mayoría de turistas eligieron el hotel para alojarse, pero las casas de turismo rural se mantuvieron como una “boa alternativa” y “moitas delas chegaron ao 100% nos días fortes”. Desde el Concello también destacaron la presencia de turismo en pareja, familia y grupos de amigos frente al número de circuítos organizados por agencias, colectivos, etc. “O que reflicte un cambio de tendencia con respecto aos primeiros meses do ano, incrementándose o turismo individual”. Una vez más, la mayoría procedieron de Madrid, País Vasco, Asturias, Burgos... Y del extranjero predominaron los lusos, suizos, franceses y argentinos

Que este año sea Ciudad del Vino y otros de sus recursos, fueron algunos de los motivos elegidos para visitar la villa.