Una performance de Lita Cabellut y una docena de actos más ocupan este mes la agenda cultural isleña

La Concejalía de Cultura y diferentes asociaciones del municipio ofrecerán a lo largo del mes más de una docena de actividades de ocio y relacionadas con temáticas como el medio ambiente, la cultura marítima, el deporte... Y, por supuesto, con la celebración de las Letras Galegas, que este año están dedicadas a Carlos Casares. También habrá un acto especial con la artista internacional Lita Cabellut.



La edil de Cultura, Rosa Viana, compareció ayer junto al alcalde, Carlos Iglesias, y representantes de las entidades colaboradoras para presentar el programa. Empezará hoy mismo con una macrolimpieza del arenal de Espiñeiro, organizada por la iniciativa “Praias Limpas”. Los interesados en participar solo tienen que presentarse en el lugar a las 16 horas. La próxima cita tendrá lugar este domingo con el III Carreirón 10K y los días 12, 19 y 26 habrá un taller de elaboración de muñecas “fofuchas”, creadas con goma Eva, y se ofrecerá en el Consistorio.



El Concello también celebrará la segunda edición del Día da Familia con juegos populares en la Praza do Regueiro y así dará inicio a la Semana das Letras, dedicada a Carlos Casares. De hecho, el lunes 15, en la biblioteca, habrá el Gran Xogo das Letras Galegas en el que los participantes conocerán algunas cosas más sobre esta celebración y los autores que se han ido homenajeando a lo largo de los años.



A esta actividad se sumará una sesión de cuentacuentos titulada “Antón e o bosque verde”, basada en la literatura mitológica (día 16) y un recital de textos de Casares de la mano de alumnos del CEIP Torre Illa y del Instituto, amenizado por la Escola Municipal de Música. Este se ofrecerá el día 17, a las 19:30 horas.



Inauguran la Escola de Pau

Por su parte, la Asociación Cultural Dorna ofrecerá el día propio, el 17, la actividad “As Letras do Mar”, en la que desarrollará diferentes iniciativas como la inauguración de la Escola de Pau, a las 10:30 horas en el Naval. Además, a partir del mediodía se realizará una botadura y bautizo de varias embarcaciones tradicionales en el puerto de O Xufre. Habrá música y baile tradicionales a cargo de grupos de la misma entidad y también se hará una lectura de poemas marineros a bordo del Rei do Mar, la primera travesía de la temporada de los barcos y una exposición de libros.

Cultura también quiere festejar el Día de los Museos y ofrecerá una jornada de puertas abiertas, con visita guiada incluida al Centro de Interpretación da Conserva, de 12 a 17:30 horas.



Deporte, teatro y música

El programa de ocio y cultura de mayo también contiene un concierto de Clara Pino y Pablo Vidal en el auditorio (día 19, a las 21 horas). Se tratará de una actuación de arpa y contrabajo y la entrada costará cinco euros. Asimismo habrá teatro, con la escuela municipal, que pondrá en escena “Soldadiño de chumbo”, para los más pequeños, y “Reposo absoluto”, para los adultos (día 20); y no faltará el deporte con la II Regata de Kite Surf Rías Baixas, organizada por el Club Kit Surf, campeonato de Big Jump, la II Concentración de mini basket, del Club Dorna y la III Cup Fútbol Base del Céltiga. Estas citas tendrán lugar el 21, 26, 27 y 28.



Y en cuanto a la presencia de Cabellut, será para conmemorar el Día de la Educación Artística y se ofrecerá una performance en la fachada del auditorio.