Piden 14 años para un vecino de O Grove por intentar matar a su yerno

La Fiscalía de Pontevedra solicita catorce años de prisión para un vecino de O Grove que está acusado de tratar de matar a su yerno con un hacha y de lesionar a su hija cuando ésta acudió en su defensa. Para el fiscal, el procesado es responsable de un delito de intento de asesinato y de un delito de lesiones en el ámbito familiar.

Según el escrito de acusación facilitado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los hechos se produjeron el 29 de abril de 2015 en la vivienda en la que residía el acusado, junto a su esposa, su hija, su yerno y su nieto de doce años.

El acusado, relata el fiscal, no quería que su yerno, su hija y su nieto vivieran allí y, armado con un hacha, esa noche entró en la cocina y le asestó hasta cuatro hachazos por la espalda, aprovechando que la víctima no se había enterado que su suegro había entrado en la estancia.

El último golpe fue presenciado por su nieto que, ante los gritos de su padre, entró en la cocina y le pidió a su abuelo que no matara a su padre.

Tras el cuarto hachazo el arma se rompió y el acusado se quedó con parte del mango de madera en la mano, cayendo al suelo la parte afilada y metálica.



En ese momento, continúa el escrito de acusación, entró a la cocina la hija del acusado y éste, amenazándola, blandió el mango roto del hacha y le dijo “a ti también te mato”, agarrándola fuertemente de la ropa, también en presencia de su nieto.

Al ver que el hacha se había roto, el acusado salió al garaje para ir a buscar otra, momento que aprovechó su hija para cerrar las puertas de la casa y de la cocina con llave.

El acusado, desde el exterior de la casa, comenzó a dar hachazos a la puerta al tiempo que les decía “os voy a matar a los tres”, hasta que fue detenido minutos más tarde por agentes de la Guardia Civil.

Las heridas que sufrió el yerno del acusado fueron, según el fiscal, “peligrosas para su vida” debido a la intensidad y profundidad de los traumatismos sufridos por los hachazos que, además, le produjeron numerosas secuelas físicas y psicológicas.

Junto con la pena de prisión, el fiscal solicita una orden de alejamiento con respecto a su yerno de quince años y de tres con respecto a su hija, así como una indemnización para el primero de 7.210 euros y que abone al Servicio Galego de Salud los gastos que generó la asistencia sanitaria a la víctima. El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial.