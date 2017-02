Piden 15 años de prisión para un acusado de 46 delitos de “sexting” y pornografía infantil

Un hombre, que responde a las iniciales de A.A.A., se enfrenta a a 15 años de cárcel y a 66 de libertad vigilada por delitos de “sexting” y de elaboración de pornografía infantil. Según el relato de la Fiscalía, contactó con 45 niños de entre 10 y 14 años de la provincia haciéndose pasar por una menor para conseguir que le enviasen fotografías y vídeos comprometidos y de contenido sexual. Confesó los hechos y es posible que alcance un acuerdo de conformidad en la vista fijada para la semana próxima en la Audiencia de Pontevedra, en la que será juzgado.

Los hechos ocurrieron entre el verano del 2013 y, por lo menos, hasta mayo de 2014; tiempo en el que el acusado utilizó redes sociales como Tuenti, el servicio de mensajería Whatsaap o el programa Skype para contactar con los menores utilizando siempre el mismo “modus operandi”. Primero entablaba conversación con ellos para “luego comenzar a pedirles fotografías atrevidas, en ropa interior, y en función de la contestación de los menores, solicitar a estos que se hicieran y le enviaran fotografías más explícitas”, como desnudos o interactuando sexualmente con algún amigo. A cambio, les prometía imágenes suyas de la misma índole.

Para ello se hacía pasar por una joven de entre 14 y 15 de años que previamente le había enviado imágenes suyas en las que mostraba sus partes íntimas. Esta víctima no ha podido ser identificada, pero sí 10 de los 45 niños con los que contactó. De estos, cuatro llegaron a remitirle archivos que la Guardia Civil encontró entre la “gran cantidad” de fotografías y vídeos de “contenido sexual explícito” que A.A.A. tenía en dos móviles, el ordenador y el Ipad que le incautaron y que poseía para “satisfacer su deseo sexual”. No obstante, señala el escrito de acusación del fiscal, que no consta que “los haya enviado o difundido a terceros”, exceptuando los de la niña desconocida.

Por estos hechos, lo considera autor de 41 delitos de “sexting” y pide para él tres meses de prisión por cada uno, sumando unos diez años; así como cinco de elaboración de pornografía infantil –cuatro sobre menores de 13 años de edad– por los que solicita algo más de cinco años de cárcel.

El Ministerio Público añade que se le condene a un total de 66 años de libertad vigilada, es decir, que tenga prohibido acudir a eventos o lugares destinados a menores y a mantenerse a una distancia superior a 500 metros, así como a desarrollar cualquier actividad profesional o del tipo que sea dirigida a esta población. Asimismo solicita el alejamiento de las víctimas y su entorno y la prohibición de mantener contacto con ellas y que se someta a un programa de educación sexual.



indemnizaciones

En su escrito, también solicita que se forme una pieza separada de la responsabilidad civil para “garantizar las responsabilidades pecuniarias del acusado”. Pide 19.000 euros por cantidades de 2.500 euros y 1.500 euros para los seis niños identificados y en concepto de los daños morales sufridos. Señala que el hombre ya depósito 8.000 euros en la cuenta del juzgado cambadés que instruyó la causa como parte de esta indemnización. De hecho, relata que concurre la atenuante de reparación del daño y también la de confesión.

La Fiscalía relata que el hombre reconoció los hechos ante la Guardia Civil y la autoridad judicial y “colaboró activamente” en la investigación, facilitando los registros de su vivienda y “exhibiendo voluntariamente” el contenido de su móvil.

La vista se celebra el día 14 en la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra y es posible que concluya con un acuerdo de conformidad.