Piden que se revise la ubicación y la licencia de una planta de gas natural en Fontoira

Vecinos de Nantes han solicitado al Concello de Sanxenxo que revise la ubicación y la licencia de una planta de gas natural en una parcela en el lugar de Fontoira. La instalación se encuentra rodeada de eucaliptos y cerca de viviendas por lo que los vecinos alertan de las consecuencias ante un incendio.

En el escrito presentado por registro solicitan que se revise la licencia, concedida en su momento de forma temporal durante dieciocho meses, pero ya lleva en el lugar más de once año, según apuntan residentes de la zona.

“Pódense observar os eucaliptos ao lado polo que pedimos que o Concello revise esa licenza e actividade. En once anos, algo que era de carácter provisional tivo tempo de buscar outra ubicación, aínda que fose no polígono”, apuntan.

No es la primera vez que la planta provoca un susto en el lugar. Y es que señalan que cuando bajan las temperaturas y aumenta el consumo, se crea una niebla que en ocasiones invade hasta la carretera provincial. Además, de los fuertes olores que en ocasiones despiden la planta y que se extienden por la zona.

Los incendios registrados hace dos semanas han provocado todavía más inquietud entre los vecinos que viven en la zona ya que si el fuego alcanzase la planta la deflagración podría llegar hasta las viviendas más próximas provocando importantes daños.

“Queremos saber cal é a situación: Se se lle renovou a licenza, se cumple coa normativa e se é segura tela nesa parcela”, apuntan vecinos de Nantes.