La piscina entrará en obras mañana con 11 meses de reforma por delante

La esperada y siempre polémica reforma de la piscina arrancará mañana lunes. Así lo avanzó ayer la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, durante una visita a O Pombal junto a miembros del cuatripartito en la que realizaron un acto abierto al público para comunicar el inminente inicio, destapar el cartel de obra y dar paso a la habitual colocación de la primera piedra.

Con 902.000 euros de presupuesto y un plazo de ejecución de once meses, los usuarios todavía podrán hacer uso de la instalación durante aproximadamente unos quince días. Luego se cerrará el vaso, aunque se podrá usar la zona de gimnasio. La alternativa durante este casi año de obra por delante será que los cambadeses interesados en seguir nadando lo hagan en las instalaciones de Fontecarmoa de Vilagarcía, que explota la misma concesionaria.

Para los clubs deportivos de natación, se les brindan además las alternativas de Marín y Rianxo, menos masificadas que las vilagarcianas, para intentar conciliar mejor todos los horarios, indicó el edil Víctor Caamaño.

Durante el acto, Silva se refirió una vez más al anterior proyecto de reforma que había dejado diseñado el PP y que tildó de “infumable”. Insistió en que tal y como estaba “non ía cumplir a Lei” y, por tanto, la instalación “non se podería abrir ao público”. Eso, justifican, motivó la redacción de un nuevo documento y las dilaciones hasta ahora.

Actuaciones

La reforma principal será la de la cubierta y el aislamiento, pero también se cambiará por completo la estética del edificio y su funcionalidad interior. Habrá nueva iluminación, control energético y de temperatura.

De la actuación se hace cargo la Unión Temporal de Empresas (UTE) Prace Servicios e Obras S.A. Copsesa.

La presidenta provincial aseguró “estar feliz” por poder poner a disposición de los vecinos una instalación “moderna, do século XXI” y alabó al ejecutivo cambadés, del que destacó su “grande esforzo” en turismo, economía, política social, cultural, deporte e igualdad.

La alcaldesa, Fátima Abal, también celebró el arranque de obra porque, señaló, esta era muy “desexada” ya que el complejo “estaba en condicións lamentables. Sen a axuda da Deputación non se podería levar a cabo”, agredeció, manteniendo, igualmente, los reproches al anterior proyecto de la etapa de los conservadores. l