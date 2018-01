La piscina funcionará hasta el 28 y los abonados tendrán ventajas para ir a otros centros

La piscina municipal seguirá funcionando hasta el 28 de febrero porque, aunque el pasado sábado se colocó la primera piedra, es necesario realizar unos trabajos técnicos previos al inicio de las obras en sí. Con todo, una vez que se estén ejecutando, el resto del complejo deportivo permanecerá abierto y la empresa concesionaria ofrece a los bañistas condicione ventajosas en otros centros que gestiona.

Fuentes de Aquafit explicaron ayer que el cierre parcial de la piscina se realizará el 1 de marzo y los usuarios podrán acceder a ella hasta el día 28. No obstante, los abonados podrán acceder a cualquier otra instalación del Grupo Beone/Serviocio cuatro veces al mes.

La compañía gestiona instalaciones en Vilagarcía, Rianxo y Pontevedra, entre otras, y ofrece esta opción sin ningún cambio. No obstante, si los usuarios quieren utilizarla en más ocasiones, habría que cambiar el bono de instalación, pero no se le cobraría la matrícula, según las mismas fuentes.

En cuanto al resto de servicios del complejo deportivo, como es la sala fitness y la de actividades dirigidas, “seguirán funcionando con total normalidad” durante el tiempo que duren las obras. Con todo, desde la dirección de la concesionaria “lamentan todos los inconvenientes que este cierre puede ocasionar a los usuarios” y les piden que acudan a la recepción del centro para despejar cualquier duda que le pueda servir.

La piscina de Cambados no solo es utilizada por vecinos de la villa. Asume a usuarios de localidades cercanas que no disponen de este servicio, como Ribadumia u O Grove, entre otros municipios. A partir de marzo estará cerrada durante los próximos 11 meses, que es el plazo de ejecución del proyecto cuya primera piedra fue colocada el sábado por autoridades provinciales y locales. Estos días se ejecutarán trabajos previos, relativos a mediciones y otras cuestiones.



Detalles del proyecto

La reforma principal será la de la cubierta, la climatización y el aislamiento, pero también se cambiará por completo la estética del edificio y su funcionalidad interior. Habrá nueva iluminación, control energético y de temperatura. Tiene un presupuesto de 902.000 euros y la ejecutará la Unión Temporal de Empresas (UTE) Prace Servicios e Obras S.A. Copsesa.

La Diputación de Pontevedra asume la inversión de este proyecto reformado. El primero, redactado por el anterior gobierno provincial, presentaba una serie de deficiencias y no cubría todas las necesidades del recinto deportivo; se ceñía al cambio de la cubierta, que presenta un grave problema de fugas de calor. Así lo señalaron desde el Ejecutivo actual, que modificó el plan de obra e incrementó la inversión inicial prevista.