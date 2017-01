La piscina se llevará al pleno provincial y la piedra del vial de Baión a Vilagarcía

El vial desde Baión al ramal del puerto de Vilagarcía lleva tres meses cerrado porque en octubre cayó una roca del talud. Para Vilanova, que tanto tiempo después siga privándose a los vecinos de su término municipal del uso de esta vía de comunicación es poco menos que una afrenta y ayer, a propuesta de Sheila Ferreira (PSOE), la Corporación ratificó un acuerdo unánime para que el alcalde escriba hoy mismo al Concello de Vilagarcía instando a abrir el vial de inmediato. “En cualquier otro sitio se saca la piedra y se abre la carretera. Como mucho se pone una señal de peligro, pero Vilagarcía debe de ser un sitio muy especial”, censuraba ayer el alcalde.

No hubo sintonía, por contra, en la moción socialista para pedir que la piscina municipal en O Terrón se financie con cargo al Plan Concellos de la Diputación. Durán reprochó que los 400.000 euros que esta línea inversora ofrece a Vilanova distan mucho del millón largo de euros necesario, “a no ser que ustedes propongan una piscina portátil, que se caliente con mechero”, ironizó. Además, señaló que si todo el Plan Concellos se destina a esta obra, quedarán otras sin cubrir, como mantenimientos de carreteras y alumbrados. Por ello, el PP llevará una moción al pleno de la Diputación en la que pedirán un convenio y fondos en exclusiva para el proyecto, más allá del Plan Concellos, “como hacen en Vigo con los millones para Balaídos, en A Illa con su edificio náutico o en O Grove con el auditorio”, señaló el regidor. “Y estaremos atentos a ver si usted apoya o no esa moción”, retó a Javier Dios, portavoz del PSOE y diputado. n b. y.