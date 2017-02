Pita apuesta por conectar el polígono a la red municipal de saneamiento

El alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, cuenta con un plan B para desbloquear el problema de saneamiento del polígono de Nantes. Un día después de dar a conocer que Augas de Galicia había emitido un primer informe sectorial negativo a la posibilidad de conexión con la EDAR de Dena, el regidor sanxenxino anunció ayer la posibilidad de conexión del polígono a la red municipal de saneamiento, una opción para la que ya cuentan con un estudio técnico que avala esta posibilidad para la que tan solo sería preciso instalar un bombeo.



Mientras el gobierno local solicita la revisión del informe emitido por Augas de Galicia y aporta documentación, el alcalde explicó ayer que ya se trabaja en esta alternativa para garantizar una solución definitiva al saneamiento del polígono para la recepción del SU 15 “unha prioridade para o goberno”.



Gonzalo Pita explicó que nada más tener conocimiento del informe desfavorable de Augas de Galicia “comezamos a traballar para buscar outra solución. Non imos consentir novos retrasos”. Y es que el gobierno local no quiere depender de la revisión del mencionado informe ya que “paréceme que non pode ser casual que no ano 2005 Augas de Galicia emitise todos os informes favorables e agora veña con que a EDAR está ao límite da súa capacidade. Ou hai unha man negra ou hai unha nula vontade política de solventar este tema”.



Para Pita la alternativa tiene importantes ventajas ya que podría acelerar el proceso de recepción al realizarse tanto en terrenos como con medios municipales, además de suponer un coste menor del previsto en el convenio. El regidor descartó ayer la posibilidad de tener que acudir a la ayuda de otra administración para ejecutar el bombeo ya que se harán con cargo al aval. En cuanto a la capacidad de la depuradora y problemas de suministro, Pita señaló que los cálculos realizados por los técnicos señalan que “nun horizonte de 15 anos habería capacidade suficiente, pero ogallá que en dez anos teñamos que ampliar a depuradora porque iso significaría que hai moitas empresas no polígono de Nantes traballando”. En cuanto al convenio con Meaño, Pita volvió ayer a recalcar la buena voluntad del ayuntamiento vecino y aseguró que aunque no se llegue a conectar el polígono de Nantes a la EDAR meañesa, la creación de la senda peatonal podrá seguir adelante. “O convenio segue vixente e a colaboración tamén”, dijo.