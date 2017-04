Pita aún confía en el desarrollo del polígono y descarta indemnizaciones

El polígono industrial de Sanxenxo tiene plenas posibilidades de desarrollo. No cabe por tanto hablar de indemnizaciones. Esta es la idea trasladada por el gobierno local a la junta de compensación del SU 15 tras la reunión del Consejo Rector celebrada para abordar diversas cuestiones relativas con la situación de este ámbito. Durante la reunión que duró más de tres horas,Gonzalo Pita, alcalde de Sanxenxo, trasladó a los presentes su malestar por una actitud que, según explicó, no se corresponde con el trabajo realizado por el gobierno local en estos dos últimos años. “Parécenos moi desleal e cónstanos que non todos os xuntacompensantes están dacordo con esa petición de indemnización millonaria”, dijo

Al término del encuentro, Gonzalo Pita compareció ante los medios de comunicación acompañado por el teniente alcalde, David Otero; el concejal de Urbanismo, Daniel Fernández y la edil de Medio Ambiente, Coral González-Haba, para dejar claro que la intención del gobierno local es continuar trabajando para recepcionar el polígono industrial. Pita considera “intolerable” que se defina como “inacción” el trabajo de los dos últimos años. A modo de resumen de los avances conseguidos por el tripartito Gonzalo Pita citó primero la firma del convenio con el municipio de Meaño para que el polígono pudiese verter en la EDAR de Dena y la rápida respuesta del gobierno local cuando Augas de Galicia emitió un informe en el que resaltaba la falta de capacidad de esta depuradora. El alcalde recordó que el gobierno tardó dos días en plantear una solución alternativa, derivar el saneamiento a la EDAR de Paxariñas, cuyo proyecto se está ultimando para poder ser licitado y ejecutado con la “maior brevedade posible”. El gobierno local dispone de informes técnicos que avalan la capacidad de esta depuradora, que alcanza los 10.800 metros cúbicos y que recibe en los meses de verano, de máxima afluencia de población, unos 7.762 metros cúbicos. Gonzalo Pita sitúa esta EDAR como la solución a corto y medio plazo, ya que existen varios suelos urbanizables en cuyos planes directores figura esta depuradora como zona de vertido de las aguas residuales. “Nun prazo de 15 anos non haberá que tomar medidas para solventar problema algún de saneamento, pero sabemos que é necesario que a Xunta resolva a situación da EDAR de Dena”.